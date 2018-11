Nový rekord i šťastně zpackaný přímý kop. To byl Messiho nizozemský večer

dnes 12:06

Vypadalo to jako geniálně sehraná situace: Messi nastřelil balon přímo do kroku Piquému a fotbalisté Barcelony vedli v Eindhovenu nad PSV 2:0. Jenže pobavené úsměvy obou hráčů při oslavě gólu prozradily opak. Nebo ne? „Samozřejmě jsme to takhle plánovali, dopadlo to perfektně,“ culil se obránce po vítězství v Lize mistrů (2:1).

Iluzi dokonale provedeného plánu ale rázem rozcupoval sám barcelonský kapitán. „Lže, secvičené to nebylo,“ rozesmál se Lionel Messi v rozhovoru pro televizi Movistar. Rozhodující moment ze sedmdesáté minuty tak byl v Eindhovenu dílem šťastné náhody. Barcelona si díky tomu vytvořila dvoubrankový náskok, který jí vzhledem k De Jongovu snížení v závěru přišel velmi vhod. „Blbě jsem balon trefil, naštěstí letěl do cesty Piquému. Dobře zareagoval a využil situace,“ vesele vysvětloval Messi. Jen tak mimochodem nový rekordman Ligy mistrů. Chvíli před druhou brankou Barcelony totiž chytrou, výtečně umístěnou střelou z nepřehledného chumlu hráčů otevřel skóre. A za katalánský velkoklub už v Champions League vstřelil 106. gól. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Žádný jiný fotbalista se za jediný tým v nejpopulárnější klubové soutěži světa netrefil víckrát, dosavadní maximum patřilo Cristianu Ronaldovi (105, Real Madrid). „Nechápu, jak Messi ten gól vlastně dal,“ podivil se upřímně trenér Ernesto Valverde. „Ale začalo to velmi dobrou kombinací mezi ním a Dembelém na pravé straně. Oni dva jsou potom schopní vystřelit na bránu snad z jakékoliv situace.“ Argentinský génius se mimochodem v posledních 28 zápasech Ligy mistrů prosadil devětadvacetkrát. A jeho kouzelná levačka znovu pomohla Barceloně ovládnout skupinu. Už podvanácté za sebou.