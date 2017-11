Bude v prosinci o co hrát? Liga mistrů může poznat šest osmifinalistů

Na dosah mají osmifinále Barcelona a Manchester United. Postup si mohou zajistit i AS Řím, Juventus, Chelsea a Basilej s brankářem Tomášem Vaclíkem a stoperem Markem Suchým. Jistotu už mají Paris St. Germain a Bayern Mnichov.

Barceloně stačí k jistotě prvního místa ve skupině D remíza v Turíně, postoupit ale může i v případě prohry, když Sporting Lisabon neporazí Olympiakos Pireus. Juventus posune výhra do osmifinále bez ohledu na výsledek druhého zápasu.

Barcelona, která doma zdolala turínský tým hladce 3:0, drží sérii 17 soutěžních duelů bez porážky a vede španělskou ligu. Naopak Juventus v neděli prohrál na hřišti Sampdorie Janov 2:3 a klesl na třetí místo Serie A.

Středeční zápasy Ligy mistrů výkopy 20.45 skupina A

CSKA Moskva - Benfica Lisabon (18.00)

Basilej Manchester United Skupina B

Paris St. Germain - Celtic

Anderlecht - Bayern Mnichov Skupina C

Karabach - Chelsea (18.00)

Atlético Madrid - AS Řím Skupina D

Sporting Lisabon - Olympiakos Pireus

Juventus - Barcelona

„Proti Barceloně nás čeká další těžké střetnutí, ale musíme uhrát výsledek, který potřebujeme. Je klíčové, abychom se kvalifikovali a posunuli do další fáze sezony. Ale totéž chce i náš soupeř,“ uvedl obránce Andrea Barzagli.

Manchester United je v podobné situaci jako Barcelona a bod mu zajistí prvenství ve skupině A. Postup si může vybojovat i Basilej, pokud porazí favorizovaný tým Josého Mourinha a současně CSKA v Moskvě prohraje s Benficou. United však dosud vyhráli všechny čtyři zápasy a mají skóre 10:1.

Ve skupině B už si po čtvrtém kole zajistily postup favorizované celky Paris St. Germain a Bayern Mnichov. Německý šampion se představí na hřišti Anderlechtu Brusel, který naopak ještě nebodoval a jako jediný v soutěži ani neskóroval. Rozjeté PSG chce doma proti Celticu Glasgow přidat páté vítězství i páté čisté konto.

„Naše první zápasy byly velmi dobré a ukázali jsme, že chceme v této soutěži dojít daleko. Chceme udržet výkonnost a v něčem se ještě zlepšit. Víme ale, že nás čeká těžký zápas s výborným soupeřem, který také umí vyhrávat,“ uvedl kouč PSG Unai Emery.

Ve skupině C jsou blízko postupu AS Řím a Chelsea. Italský tým, jemuž bude opět chybět útočník Patrik Schick, posune do osmifinále remíza na stadionu Atlética Madrid. Chelsea zase postoupí, pokud v Ázerbájdžánu porazí Karabach, který doma rozstříleli 6:0. Trápící se Atlético musí spoléhat na vlastní vítězství a pomoc nováčka Karabachu.

„Od zápasu na Stamford Bridge se hráči Karabachu zlepšili v obraně a mají hodně nebezpečné protiútoky. Jsme favority, ale musíme podat dobrý výkon, abychom zvítězili,“ upozornil brankář Thibaut Courtois.