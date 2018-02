Vaclík proti hvězdám, Real proti PSG. Začíná atraktivní jaro v Lize mistrů

Fotbal

Zvětšit fotografii Fotbalisté Basileje i s brankářem Tomášem Vaclíkem a kapitánem Markem Suchým před zápasem Ligy mistrů na hřišti Benfiky Lisabon. | foto: AP

dnes 14:43

Z dvaatřiceti jich zbyla polovina - šestnáct nejlepších. Fotbalová Liga mistrů konečně nabírá grády. Začíná jarní vyřazovací fáze, od začátku nabitá zajímavými střety: Real Madrid vs. Paris St. Germain, Barcelona vs. Chelsea, Juventus vs. Tottenham.

Osmifinálové zápasy jsou rozloženy do pěti týdnů. Každý hrací den dva duely, ty první už v úterý 13. února... Do akce jde Juventus, loňský finalista, proti Tottenhamu. A také dva Češi v dresu Basileje: na Tomáše Vaclíka s Markem Suchým čeká silný Manchester City, lídr anglické ligy. Zajímavosti Osmifinále Ligy mistrů V úvodních osmifinálových zápasech Ligy mistrů minulé sezony padlo 34 branek , což byl suverénní rekord.

, což byl suverénní rekord. Lionel Messi z Barcelony ještě nikdy nedal gól proti Chelsea. Přitom už proti ní nastoupil osmkrát.

z Barcelony ještě nikdy nedal gól proti Chelsea. Přitom už proti ní nastoupil osmkrát. Do letošního osmifinále Ligy mistrů postoupilo pět anglických klubů, což se nikdy předtím nestalo. Třetím Čechem v osmifinále je Patrik Schick z AS Řím, které příští týden narazí na Šachtar Doněck. To je na první pohled nejméně atraktivní vyřazovací duel. Zato souboje Realu s Paříží či Barcelony s Chelsea jsou úplnou „hrou o trůny“. A také o trenéry. Vždyť nahnuté to má podle spekulací v médiích jak Zinedine Zidane, který je s Realem ve španělské lize až na čtvrtém místě, tak Antonio Conte, jemuž se v Chelsea hrubě nedaří při obhajobě anglického titulu. Zachrání sezonu v Lize mistrů? „Bude to šílená bitva mezi dvěma velkými kluby, rozhodnou detaily,“ tuší Raphaël Varane z Realu Madrid. Real coby nejúspěšnější klub v historii soutěže útočí už na třetí titul po sobě, Paříž chce zase napravit loňské selhání proti Barceloně. Pamatujete, jak loni po přesvědčivé výhře 4:0 v domácí odvětě vypadla po prohře 1:6? „Ale teď jsme silnější než před rokem,“ reaguje Ángel Di María, „zároveň však víme, že k výhře v Lize mistrů nestačí jen talent, ale samozřejmě potřebujeme trochu štěstí. Bez toho nemáte šanci.“ Zkrátka, začíná ta nejzábavnější část Ligy mistrů. Jde o prestiž, jde o peníze, jde o všechno. Finále se hraje na konci května v Kyjevě, kdo do něj postoupí? Liga mistrů Kompletní program osmifinále úterý, 13. února, 20.45: Basilej - Manchester City, Juventus - Tottenham.

středa, 14. února, 20.45: FC Porto - Liverpool, Real Madrid - Paris St. Germain.

úterý, 20. února, 20.45: Bayern - Besiktas, Chelsea - Barcelona.

středa, 21. února, 20.45: Sevilla - Manchester United, Šachtar Doněck - AS Řím. úterý, 6. března, 20.45: Liverpool - FC Porto, Paris st. Germain, Real Madrid.

středa 7. března, 20.45: Manchester City - Basilej, Tottenham - Juventus.

úterý 13. března, 20.45: AS Řím - Šachtar Doněck, Manchester United - Sevilla.

středa 14. března, 20.45: Besiktas - Bayern (18.00), Barcelona - Chelsea.