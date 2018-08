Chtěli jsme nulu, ale 1:1 bereme. V odvetě máme šanci, věří Souček

Přesto se spoluhráči musel ve 3. předkole Ligy mistrů bojovat o remízu 1:1, kterou až v nastavení trefil z penalty Hušbauer.

Berete výsledek 1:1?

Chtěli jsme zvítězit, udržet nulu... Po inkasovaném gólu deset minut před koncem jsme do toho dali všechno. Nakonec to bereme, máme šanci v Kyjevě uspět.

Hosté potvrdili, že mají silnou defenzívu, jak se vám proti nim hrálo?

V předchozích utkáních jim stačil k výhře většinou jeden gól. Naštěstí jsme první tým, který jim dal po sedmi zápasech branku. To bylo důležitý, kdybychom tu prohráli, nebylo by to dobré. Pojedeme se tam porvat.

Inkasovali jste deset minut před koncem, Verbič najednou běžel sám na gólmana. Co se stalo?

Ve hře byly dva balony, polovina hráčů přestala hrát, jak od nás, tak od nich. Nikdo nevěděl, co se děje. A najednou to Sydorčuk kopnul za obranu a Verbič šel sám na bránu. Rozhodčí nám řekl, že se hraje. Byla to samozřejmě i naše chyba, smolnej gól. Důležité je, že jsme pak mákli.

Hlavně ve druhém poločase jste Dynamo zatlačili. Co jste si v poločase řekli?

Nic speciálního v kabině neproběhlo, trenér nám řekl, ať makáme, ať si to užijeme. První půli jsme se toho trochu zalekli, přeci jen to je jiný zápas, báli jsme se toho. Do druhé půle jsme vstoupili už líp, drželi jsme balon, měli jsme šance. Dává nám to sebedůvěru do odvety.