Souboj gigantů a bitva nečekaných. V Lize mistrů začíná semifinále

Zopakuje Liverpool triumf z roku 2005?

Stane se Patrik Schick pátým Čechem v historii, který vyhraje Ligu mistrů?

Naváže kouč Jupp Heynckes na pět let starý úspěch?

A zkompletuje Real Madrid zlatý hattrick?

Už teď je jasné, že jen na jedinou z položených otázek bude odpověď kladná.

Liga mistrů se řítí do své předfinální fáze, ve které se rozhodne, jaké dva týmy zabojují o nejcennější klubovou trofej 26. května v Kyjevě.



Liverpool - AS Řím

Třináct let na konci května uplyne od slavného triumfu Liverpoolu v Lize mistrů. Tenkrát proti AC Milán prohrával po prvním poločase o tři góly, nakonec však vyrovnal a po penaltách zvítězil. V posledních letech ale v nejprestižnější klubové soutěži zažíval chudé časy.

Jenže v tomto ročníku neprohrál, navíc má na kontě nejvíce nastřílených gólů ze všech účastníků - 33.

1. zápas: Liverpool - AS Řím (úterý 24. dubna, 20.45)

Odveta: AS Řím - Liverpool (středa 2. května, 20.45)

Postup AS Řím do semifinále je malou senzací. Zvláště vezmeme-li v potaz, že v minulé fázi museli jeho hráči čelit Barceloně. Co víc, v úvodním duelu na hřišti soupeře prohráli 1:4. Domácí odvetu ale zvládli fantasticky (3:0) a postup byl rázem na světě.

„Pokud si někdo myslí, že nám los přál, tak asi neviděl, jak hráli proti Barceloně. Jejich výkon v odvetném zápase? Neuvěřitelný! Mohli vyhrát klidně pět nula, opravdu mě ohromili,“ chválí před vzájemným střetnutím svého protivníka liverpoolský kouč Jürgen Klopp.

Hvězdy týmu Liverpool: Salah, Mané, Firmino

AS Řím: Džeko, Nainggolan, Florenzi

Podobně však mluví i kapitán AS Řím Daniele De Rossi o Liverpoolu: „Proti Manchesteru City nebyli favority, přesto postoupili. Mají skvělého trenéra. Velice je respektujeme, šanci ale určitě máme.“

Posledním českým hráčem, který vyhrál Ligu mistrů, byl v roce 2012 Petr Čech v dresu Chelsea. Letos se může podobný kousek povést Patriku Schickovi, jenž o víkendu zaznamenal první ligový zásah od přestupu do AS Řím. Cesta k triumfu je však ještě dlouhá.

Bayern Mnichov - Real Madrid

Historie evropských pohárů nezná kluby, které by na sebe narazily častěji. Vzájemná bilance těchto střetnutí je vzácně vyrovnaná. Sehrály spolu 24 zápasů. Jedenáctkrát se radoval Bayern, jedenáctkrát Real, dvě utkání skončila nerozhodně.

1. zápas: Bayern - Real (středa 25. dubna, 20.45)

Odveta: Real - Bayern (úterý 1. května, 20.45)

Poslední pět setkání ale vyzněla ve prospěch madridských fotbalistů. Loni se týmy potkaly ve čtvrtfinále. Real v úvodním duelu v Mnichově zvítězil 2:1, v domácí odvetě pak 4:2 po prodloužení. Celou soutěž poté ovládl.

„Minule nás vyřadili, ale tentokrát budeme lepší. Pokud se chcete dostat do finále, prostě musíte porazit každého. Jsem optimistický,“ říká sportovní ředitel Bayernu a jeho bývalý hráč Hasan Salihamidžič.

Hvězdy týmu Bayern: Lewandowski, Hummels, Kimmich

Real: Ronaldo, Kroos, Modrič

Bayern odehraje první zápas ve středu doma. Ačkoliv se všeobecně považuje za výhodu zahajovat dvojzápas na hřišti soupeře, kouč Jupp Heynckes je s losem spokojený. „Když jsme před pěti lety Ligu mistrů vyhráli, začínali jsme doma proti Juventusu i Barceloně. Beru to jako dobré znamení.“

Los cestu soutěží Realu rozhodně neusnadňuje. „Nejprve Paříž a Juventus, teď Bayern. Máme to opravdu těžké. V téhle fázi ale trpíte vždycky, jinak to nejde. Pokud nás to dostane dál, tak ať klidně trpíme,“ vyhlašuje ředitel Emilio Butragueňo, který v dresu královského klubu nastřílel 123 ligových branek.

Pokud by Real Madrid v soutěži triumfoval, jednalo by se o jeho třetí vítězství v řadě. To se ještě nikomu nepodařilo.