Ztráta Ligy mistrů? Nemohli jsme konkurovat, říká komentátor Bosák

„Svět se nezboří. Zůstává nám reprezentace, Liga národů, Evropská liga, Euro budeme vysílat, mistrovství světa taky. Fotbalu bude pořád dost,“ říká nejznámější z fotbalových komentátorů Jaromír Bosák.

Ale?

Je mrzuté ztratit to nejlepší zboží, které fotbal nabízí. Vůbec si myslím, že žádná sportovní soutěž nemá tak skvělou prezentaci a organizaci jako Liga mistrů, která k České televizi patřila od prvního ročníku v roce 1992.

Berete to hodně osobně?

Jsem v branži skoro třicet let, takže ani ne. Je to realita. Holt se popereme s tím, že nám dva tři výborné zápasy z měsíčního programu vypadnou. Nebudu komentovat Barcelonu a Manchester City, ale třeba Astru Giurgiu v Evropské lize. Nejvíc mě asi mrzí to načasování, protože vítěz české ligy, což bude nejspíš Plzeň, letos postoupí přímo, takže bychom měli o zážitky postaráno.

Česká televize nemohla nabídce O2 konkurovat?

Nemohla. Bylo to pro nás neakceptovatelné. Jsme veřejnoprávní, nikoli specializovaná sportovní televize. My musíme vyrábět daleko víc než jen sport.

Televize O2 podle zákulisních zpráv zaplatí ročně 180 milionů korun...

To nevím, do smluv nevidím. My jsme samozřejmě počítali s tím, že se práva na Ligu mistrů po třech letech zdraží, ale v procentech, ne v desítkách procent. Proto do toho Česká televize nemohla jít. Lidi nám teď nadávají, jak jsme o Ligu mistrů mohli přijít, proč jsme nebojovali víc. Jenže kdybychom do toho šli, jiná a ještě početnější skupina lidí by nám nadávala: Proboha, jak jsme si mohli dovolit zaplatit tak hříšné peníze?!

Takže jste byl smířený s tím, že Česká televize neuspěje?

Prakticky všechny veřejnoprávní televize v Evropě, snad kromě dvou, už Ligu mistrů nemají. A to mluvím o Francii, Anglii, Španělsku a dalších gigantech, kde operují s nesrovnatelně vyšším rozpočtem než my.

Je to trend?

Nemůžeme konkurovat privátním a ryze sportovním kanálům. Jedině sport totiž nabízí zábavu a adrenalin tady a teď. Když fandíte, zítra nebo za tři hodiny si záznam nepustíte. Takže kdo chce vidět sport v tom nejlepším a nejzajímavějším balení, musí si připlatit. Jen se ptám sám sebe, jestli je to dobře.

Co si odpovídáte?

Že to moc zdravé není. UEFA na jednu stranu káže, že chce fotbal rozšířit do poslední vesnice, ale zároveň prodává televizní práva za šílené peníze do privátních televizí. Tím pádem sice generuje větší a větší zisk, takže klubům v Lize mistrů rozdává neskutečné bonusy, jenže zároveň se chce stále tvářit jako nezisková organizace. Divné je to. A vy, abyste Ligu mistrů vůbec mohli vidět, si musíte připlatit. Chápu, že byznys je byznys, ale fotbal tímhle přístupem masy neosloví.

Tušíte, co bude za tři roky, až zase smlouva na Ligu mistrů vyprší?

Předpokládám, že Česká televize se bude poptávat znovu, jenže pochybuju, že cena klesne natolik, aby pro nás byla akceptovatelná. Ale třeba se pletu, necháme se překvapit.