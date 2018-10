Do Říma letí fotbalová Plzeň povzbuzená, ale AS stoupá forma

„Znáte funkcionáře Plzně, ti jsou nároční. Po porážce v Jablonci tady byly hromy a blesky. Proto je dobře, že jsme to se Spartou zvládli. Už v úterý nás čeká velice těžké utkání v Římě a je příjemné tam cestovat po vítězství. Kdybychom to nezvládli, bylo by to složitější,“ uznal po šlágru 10. kola ligy plzeňský kouč Pavel Vrba.

Do Ligy mistrů vstoupil jeho tým domácí remízou s CSKA Moskva 2:2, když soupeř vyrovnával až v nastavení z penalty. To AS Řím prohrálo na hřišti Realu Madrid 0:3 a doma bude chtít semifinalista loňského ročníku nejprestižnější klubové soutěže určitě vyhrát.

Zvlášť když se zdá, že po nevydařeném úvodu sezony jeho forma stoupá. V týdnu porazil nováčka italské ligy Frosinone a v sobotu zvládl i derby s Laziem (3:1). V tabulce vystoupal s 12 body na šesté místo Serie A, bod za městským rivalem. Sérii tří zápasů v jednom týdnu na domácím stadionu zakončí zítra proti Viktorii.

Ta zvládla šlágr se Spartou, který rozhodl tečovanou střelou slovenský záložník Procházka, a teď může doufat, že si řekl o místo i pro úterní zápas v Římě. „Do každého utkání dávám všechno. Máme přes dvacet vyrovnaných hráčů, trenér to má velmi těžké. Pokud dostanu šanci, pokusím se odvést maximum,“ říkal v pátek Roman Procházka.

Byla by to pro něj pocta, premiéra v Champions League. Minule doma proti CSKA Moskva nebyl ani na lavičce.

„Kdo by se na Ligu mistrů netěšil,“ usmál se při dalším dotazu novinářů. „Pro každého fotbalistu je snem zahrát si Champions League. Nastupují v ní ti nejlepší hráči z celého světa,“ svěřil se v rozhovoru pro MF DNES hned po losu základních skupin. Teď se ocitl blízko. „Určitě tam pojedeme v lepší náladě, ale jsou to dva úplně odlišné zápasy. Víme, jak moc těžké to bude,“ doplnil záložník.

Jeho šance ještě vzrostou tím, že zápas se Spartou nedohrál kvůli zranění kotníku další středopolař Jan Kopic. „Soupeř mu přišlápl nohu. Uvidíme, jak na tom bude,“ okomentoval to trenér Vrba po utkání se Spartou.

Teď už ale zaměřuje veškerou pozornost na další zápas mezi evropskou fotbalovou smetánkou.