Real vede v Paříži a míří za postupem. Do čtvrtfinále půjde i Liverpool

Liga mistrů Los a program

Neymara si katarští šejci koupili do Paříže i proto, aby jim pomohl vyhrát Ligu mistrů. Teď, když by ho tým potřeboval nejvíc, musí hrát bez něj. Brazilský klenot si totiž do konce sezony nezahraje kvůli zraněnému kotníku.

Realu zase chybí zranění záložníci Modrič s Kroosem.



St. Germain se pokusí odvrátit prohru 1:3 z Madridu, kde dva góly dostalo až v poslední desetiminutovce.

Ve druhém úterním utkání hraje v Liverpoolu Porto, ale tam už o nic nejde. Snad jen o nápravu reputace, již má portugalský celek po domácím výprasku 0:5 řádně zkaženou.

Nejpozději po jedenácté hodině večer bude znát Liga mistrů první letošní čtvrtfinalisty.

Paris Saint-Germain FC : Real Madrid CF 1:2 (0:0) Góly:

71. Cavani Góly:

51. Ronaldo

80. Casemiro Sestavy:

Aréola – Dani Alves, Silva (C), Marquinhos, Berchiche – Verratti, Motta (59. Pastore), Rabiot – Di María (76. Draxler), Cavani, Mbappé (85. Diarra). Sestavy:

Navas – Carvajal, Varane, Ramos (C), Marcelo – L. Vázquez, Kovačić (71. Kroos), Casemiro, Asensio (82. Isco) – Benzema (76. Bale), Ronaldo. Náhradníci:

Trapp – Kimpembe, Meunier, Lo Celso, Diarra, Draxler, Pastore. Náhradníci:

Casilla – Nacho Fernández, Kroos, Modrić, Bale, Hernández, Isco. Žluté karty:

20. Verratti, 84. Cavani Žluté karty:

32. Kovačić, 78. Ramos Červené karty:

66. Verratti Červené karty:

Rozhodčí: Brych – Borsch, Lupp (všichni Německo) Přejít na on-line reportáž