United se utkají se Sevillou, na první start mezi šampiony dál čeká Schick

Před třemi týdny svěřenci trenéra Josého Mourinha remizovali na hřišti Sevilly bez gólů. Proti španělskému klubu rozhodně nepřesvědčili, vždyť odjeli s remízou jen díky famóznímu výkonu brankáře Davida de Gey.

„Čeká nás hodně těžký zápas. O síle Sevilly svědčí i to, že ve skupině s Liverpoolem neprohrála doma ani venku,“ upozornil Mourinho. „Myslím si, že nepatříme mezi nejlepší týmy v soutěži, ale když se dostanete do čtvrtfinále, je všechno možné,“ dodal portugalský trenér.

Liga mistrů úterní odvetné osmifinálové zápasy (20.45) Manchester United - Sevilla

první zápas 0:0, vysílá ČT Sport AS Řím - Šachtar Doněck

první zápas 1:2, vysílá O 2 Sport

United se spoléhají na výbornou bilanci na domácím hřišti, kde vyhráli 17 z 20 soutěžních zápasů a nezvládli jediné - s městským rivalem City. V anglické lize jsou druzí, v sobotu porazili třetí Liverpool 2:1.

„Věřím, že jsme na ně nachystaní. Dáme do toho všechno, doma jsme viděli, že s nimi můžeme hrát. Když se dostaneme do vedení, jsme velmi silný tým. Je to náš cíl,“ prohlásil obránce Sevilly Clément Lenglet.

Ale pozor: v předchozích šesti soutěžních duelech v Anglii fotbalisté Sevilly nezvítězili a nikdy nepostoupili v Lize mistrů do čtvrtfinále.

Třeba loni je vyřadil Leicester.

MOMENTKY Z PRVNÍCH ZÁPASŮ. Vlevo David de Gea zasahuje při jedné z šancí Sevilly, vpravo se Edin Džeko z AS Řím pokouší o zakončení proti Šachtaru.

Deset let čekají na účast mezi nejlepší osmičkou soutěže fotbalisté AS Řím, kteří v prvním osmifinále prohráli s Doněckem 1:2.



Šachtar byl ve čtvrtfinále naposledy v roce 2011, kdy vyřadil právě tým z italské metropole. „Šachtar má lepší výchozí pozici, ale věřím, že můžeme doma uhrát dobrý výsledek. V úterý budeme potřebovat dvanáctého hráče, fanoušci by mohli hrát klíčovou roli,“ řekl Eusebio Di Francesco, kouč AS Řím.

V jeho dresu do Ligy mistrů ještě nikdy nezasáhl český útočník Patrik Schick, který byl jen dvakrát náhradníkem.

Poslední dvě čtvrtfinálová utkání se hrají ve středu: Barcelona přivítá Chelsea, Besiktas Istanbul narazí na Bayern.