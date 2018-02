Barcelonu v Lize mistrů proti Chelsea zachraňují tyče, Bayern vede

Chelsea a Barcelona se potkávají po šesti letech. Tehdy to byl nečekaně anglický tým, který postoupil do finále a celou soutěž dokonce vyhrál. Letos by podobný scénář byl ještě překvapivější.

Chelsea se nedaří obhajoba titulu v anglické lize, zatímco Barcelona ve Španělsku suverénně vede.

Vzájemné boje z roku 2012 pamatují v dresu Barcelony Messi, Piqué, Busquets a Iniesta. Také Fábregas a Pedro tenkrát za Katalánce hráli, ale dnes už patří Chelsea. Za tu dosud nastupuje i obránce Cahill. Mimochodem, Messiho čeká zápas proti Chelsea už podeváté v kariéře a stále jí nedal gól.

Ve druhém utkání večera je velkým favoritem Bayern Mnichov, byť nevyhrál skupinu a jeho soupeř Besiktas ano.

Chelsea FC : FC Barcelona 0:0 (0:0) Sestavy:

Courtois – Azpilicueta (C), Christensen, Rüdiger – Moses, Fàbregas, Kanté, Alonso – Willian, E. Hazard, Pedro. Sestavy:

ter Stegen – Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitić, Busquets, Iniesta (C) – Paulinho – L. Suárez, Messi. Náhradníci:

Caballero – Cahill, Zappacosta, Drinkwater, Giroud, Morata. Náhradníci:

Cillessen – O. Dembèlé, Digne, Denis Suárez, Aleix Vidal, Vermaelen, A. Gomes. Žluté karty:

30. Rakitić Rozhodčí: Çakιr – Duran, Ongun (všichni Turecko) Přejít na on-line reportáž