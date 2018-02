Dá Messi konečně gól Chelsea? Nejblíž byl posledně proti Čechovi

Tenkrát se jednalo o klíčový moment – Chelsea bez vyloučeného Johna Terryho v závěru dokázala vyrovnat na 2:2 díky Fernandu Torresovi a postoupila do finále, které vyhrála. Zmíněných osm zápasů je navíc Messiho nejdelším obdobím bez gólu proti jednomu soupeři.

Argentinské hvězdě se nedaří ani proti muži, který posléze Čecha v bráně Chelsea nahradil. Thibauta Courtoise, tehdy ještě hostujícího v Atlétiku Madrid, nedokázal v sezoně 2013/14 překonat šestkrát po sobě.

„Doufám, že tahle tradice bude pokračovat. Ale mluvíme o fantastickém hráči, ke kterému máme obrovský respekt. Musíme pracovat společně jako tým a nezkoušet na něj osobní obranu,“ upozornil trenér Chelsea Antonio Conte.

Tristní je i celková bilance Barcelony proti londýnskému klubu, od února 2006 na něj nevyzrála v sedmi zápasech Ligy mistrů.

Osmifinále Ligy mistrů úterní program, výkop 20.45 Chelsea - Barcelona (vysílá ČT 2)

Bayern Mnichov - Besiktas Istanbul (vysílá O 2 TV Sport)

„Na jednu stranu nás čeká jeden z nejlepších týmů světa, možná favorit na vítězství v Lize mistrů. Na druhou stranu musíme být nadšení z příležitosti sehrát velký zápas se špičkovým soupeřem. Ukáže se, jak na tom opravdu jsme. Musíme podat dokonalý výkon, abychom uspěli,“ řekl Conte.

Anglický mistr prohrál tři z posledních šesti soutěžních duelů a v Premier League je až na čtvrtém místě. Naopak Barcelona vede bez porážky španělskou ligu.

„Naše sezona je zatím výsledkově výborná, ale v zápase s Chelsea na tom nezáleží. Víme, že to bude těžké. Musíme být inteligentní a myslet na to, že osmifinále se hraje na 180 minut,“ upozornil záložník Sergio Busquets. Barcelona usiluje o jedenáctý postup do čtvrtfinále LM za sebou.

Ve druhém úterním osmifinále se představí mnichovský Bayern s tureckým Besiktasem Istanbul.

Bayern po návratu trenéra Juppa Heynckese opět začal dominovat. Suverénně vede německou ligu a momentálně drží úctyhodnou sérii 13 soutěžních výher. Do čtvrtfinále Ligy mistrů může bavorský gigant postoupit posedmé v řadě.

Besiktas překvapivě prošel skupinou bez porážky, vyhrál ji před Portem, Lipskem a Monakem a poprvé v novodobé historii LM postoupil do vyřazovací fáze. V turecké lize je však obhájce titulu až na čtvrtém místě.

„Účast Besiktase v osmifinále není náhoda. Vyhráli všechny tři venkovní zápasy ve skupině. Neschovávají se a rádi hrají útočný fotbal, když je necháte,“ uvedl Heynckes. „Musíme být připraveni. Doufám, že podáme špičkový výkon a doma položíme základ pro postup do čtvrtfinále,“ doplnil dvaasedmdesátiletý kouč.