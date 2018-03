Bayern je jednou nohou ve čtvrtfinále. A porazí Barcelona konečně Chelsea?

Fotbal

Zvětšit fotografii Lionel Messi (vpravo) a N’Gólo Kanté (vlevo) v utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Chelsea a Barcelonou. | foto: Reuters

dnes 8:59

Osm zápasů v rozmezí dvanácti let. Naposledy v únoru 2006 dokázali fotbalisté Barcelony zvítězit nad Chelsea. Večer mají další šanci v odvetě osmifinále Ligy mistrů, do které vstupují s výhodným výsledkem 1:1 z Londýna. To Bayern si do Istanbulu přivezl luxusní náskok 5:0 a postup přes Besiktas by měl být formalitou.

Favorizovaná Barcelona v Londýně dlouho zaostávala za svým soupeřem. Nejprve v prvním poločase Willian dvakrát trefil tyč, načež po hodině hry otevřel skóre. Pak ale ojedinělou chybu defenzívy Chelsea v 75. minutě potrestal Lionel Messi, který se na devátý pokus dočkal gólu do sítě loňského šampiona anglické ligy. Barcelona bude spoléhat na domácí prostředí, kde vyhrála 22 z posledních 24 utkání Ligy mistrů. Lídr španělské nejvyšší soutěže usiluje o jedenácté čtvrtfinále v řadě. „Gól venku je velmi důležitý. Znamená, že Chelsea nebude moci v odvetě bránit výsledek. Myslím, že oba týmy zůstanou u svého stylu,“ předpovídá trenér Barcelony Ernesto Valverde. Liga mistrů osmifinálové odvety Besiktas - Bayern (výkop 18.00)

první zápas 0:5, vysílá O 2 TV Fotbal a Digi Sport 4

Barcelona - Chelsea (výkop 20.45)

první zápas 1:1, vysílá O 2 TV Sport Pátý celek anglické Premier League může povzbudit, že v katalánské metropoli dokázal čtyřikrát za sebou remizovat a ve Španělsku neprohrál v posledních deseti pohárových zápasech. „Nebude to snadné, musíme být realisté. Ale domácí zápas nám dal před odvetou hodně sebevědomí, abychom věřili, že je to stále otevřené. Pokusíme se na Camp Nou o něco neuvěřitelného,“ uvedl Antonio Conte, kouč Chelsea. Ani „něco neuvěřitelného“ by zřejmě fotbalistům Besiktase nestačilo proti Bayernu na zázrak. Manko 0:5 z Mnichova je obrovské, žádný tým v historii Ligy mistrů pětigólovou ztrátu nedokázal smazat. Šance Besiktase na dobrý výsledek v Mnichově už v 16. minutě výrazně snížil Domagoj Vida svým vyloučením. Do přestávky se prosadil Thomas Müller a po změně stran přidal německý mistr další čtyři góly. Proti oslabenému soupeři postupně skórovali Kingsley Coman, znovu Müller a dvakrát Robert Lewandowski. Bayern má na dosah sedmé čtvrtfinále za sebou, odvetu nicméně nechce podcenit. „Nejedeme do Istanbulu na prohlídku památek. Čeká nás vyřazovací zápas Ligy mistrů a bereme ho na tisíc procent vážně,“ upozornil ofenzivní záložník Thomas Müller. „Máme samozřejmě komfortní náskok, ale očekáváme výjimečnou atmosféru i dobrého soupeře. I tak chceme v Istanbulu zvítězit,“ doplnil stoper Niklas Süle. Turecký mistr by s Bayernem chtěl v Champions League na čtvrtý pokus alespoň neprohrát a vstřelit mu branku. „Musíme před svými fanoušky bojovat až do konce a uhrát dobrý výsledek,“ podotkl kouč Senol Günes, jehož tým doma neprohrál od loňského srpna. Besiktas přivítá Bayern ve středu už od 18 hodin, zápas Barcelona - Chelsea má výkop tradičně ve 20:45.