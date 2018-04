Real s Ronaldem = jistota semifinále. Sevilla zkusí zaskočit Bayern

Rychlý gól, přenádherné nůžky, nahrávka Marcelovi. Ronaldo byl před týdnem u všeho, Real mu děkoval za výsledek 3:0, kterým ukončil pět let (sedmadvacet duelů) trvající domácí neporazitelnost Juventusu v evropských pohárech.

„Ale rozhodně si nemyslíme, že máme postup v kapse,“ upozorňuje Zinedine Zidane. „Musíme ukázat, že jsme dobří, musíme proti Juventusu znovu zahrát na vysoké úrovni,“ dodal na tiskové konferenci madridský trenér.

Liga mistrů odvety čtvrtfinále, výkop 20.45 Bayern - Sevilla (první zápas 2:1, vysílá O 2 TV Fotbal)

(první zápas 2:1, vysílá O TV Fotbal) Real Madrid - Juventus (první zápas 3:0, vysílá O 2 TV Sport a Digi Sport)

Svůj tým může dovést ke třetímu triumfu v Lize mistrů v řadě. V loňském finále porazil právě Juventus, předtím v městském derby Atlético. Na souboj o ušatý pohár ale ještě v Madridu pochopitelně nemyslí.

„Už odveta s Juventusem je pro nás jako finále. Předtím, než začneme přemýšlet nad dalšími zápasy, musíme napřed do semifinále projít,“ zopakoval Zidane, že jeho tým s místenkou mezi nejlepší čtyřku rozhodně předem nepočítá.

Podobně hovořil i stoper Raphael Varane. „V Juventusu vědí, že ve fotbale je možné všechno. Čeká nás náročné utkání,“ uvedl francouzský obránce Realu.

Real by mohl mít potíže v defenzívě, chybí vykartovaný kapitán Ramos. Zraněný je i další stoper Nacho a zdravotní potíže má také mladý Jesus Vallejo, jehož start je nejistý. Na stoperu by tak musel zaskočit záložník Casemiro. Juventus zase nemůže nasadit svou největší hvězdu Paula Dybalu, který má karetní trest. O to hůř se mu bude tříbrankové manko smazávat.

„Nesmíme se vzdávat a pokusíme se vrátit do boje,“ věří Massimiliano Allegri, trenér Juventusu.

AS Řím a Liverpool První dva semifinalisté Ligy mistrů AS Řím překvapivě smazal třígólové manko z prvního duelu a díky vítězství 3:0 postoupil přes Barcelonu. V Lize mistrů debutoval Patrik Schick, jenž odehrál 73 minut. Mezi nejlepší čtyřku se dostal i Liverpool, který na hřišti Manchesteru City vyhrál 2:1.

Ve druhém čtvrtfinále čeká obtížný úkol Sevillu, která Bayernu doma podlehla 1:2. Už čtvrtfinále je pro svěřence Vincenza Montelly úspěch, vždyť takhle daleko se v Lize mistrů (tehdejším Poháru mistrů evropských zemí) dostal španělský klub naposledy před šedesáti lety.

To Bayern, od soboty korunovaný německý šampion, je mezi nejlepší osmičkou posedmé za sebou, což je klubový rekord.

K postupu mu stačí jakákoli remíza či prohra 0:1, přičemž doma prohrál naposledy loni v dubnu a posledních 421 minut dokonce ani neinkasoval, přestože mu pro zranění chybí brankářská jednička Manuel Neuer.

„První zápas jsme zvládli, ale všichni víme, že pokud chceme postoupit a celou soutěž vyhrát, tak se potřebujeme zlepšit,“ míní kouč Bayernu Jupp Heynckes.

Sevilla se spíše trápí a z posledních šesti soutěžních utkání vyhrála jediné. V Lize mistrů vyhrála jen tři z posledních 15 venkovních utkání a žádné výsledkem, který by jí přinesl postup.

„Ale v osmifinále se nám povedlo vyhrát na hřišti Manchesteru United, tak proč by se nám to nemohlo povést i v Mnichově. Ve fotbale to možné je,“ nevzdává se záložník Steven N’Zonzi.