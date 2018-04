Guardiola po vyřazení spílal sudímu. Všichni to vidí, jen on píská opak

Antonio Miguel Mateu Lahoz. To jméno asi Guardiola jen tak z paměti nevymaže. Na španělského sudího byl patřičně naštvaný.

„Ten rozhodčí je zvláštní člověk, rád se odlišuje. Všichni to vidí, jen on píská opak. Fotbalu chybí správná rozhodnutí ve správných momentech,“ prohlásil Guardiola do kamer televize BT Sport.

O co šlo? Liverpoolský gólman Loris Karius vyběhl na centr Kevina De Bruyna, nedůrazně ho však vyboxoval přímo před sebe. Míč se pak odrazil zpátky za něj, odkud ho Leroy Sané prodloužil do sítě.

Ten se sice nacházel v ofsajdovém postavení, avšak potíž byla v tom, že k němu balon vědomě zahrál protihráč James Milner, o postavení mimo hru tudíž nešlo. Ve 42. minutě mohli domácí stáhnout třígólové manko z prvního duelu na jediný gól.

Místo toho se Guardiola před cestou do kabin vydal směrem k Lahozovi, gestikuloval a něco sudímu říkal.

„Jenom jsem mu řekl, že to měl být gól. Proto mě vykázal ze střídačky. Mohlo to vypadat jinak, kdbychom vedli 2:0,“ posteskl si Guardiola. „V této soutěži jsou velmi vyrovnané týmy a rozhodnutí sudích mají obrovský vliv. Nedá se nic dělat, zkusíme to zase příští sezonu.“

Manchester po změně stran bez Guardioly na lavičce dvakrát inkasoval a s Ligou mistrů se rozloučil porážkou 1:2. „Velká gratulace Liverpoolu, doufám, že budou Anglii dobře reprezentovat v semifinále,“ dodal trenér Manchesteru City.