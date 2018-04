Guardiola: Odveta bude složitá, nikdo nám nevěří, ale my ano

dnes 6:59

Několikrát si nervózně promnul nos, jindy se zamyšleně díval do země. Jako by trenér fotbalistů Manchesteru City nechápal, co jeho mužstvo v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů v Liverpoolu (0:3) předvádí. "Nikdo nám nevěří, že bychom mohli postoupit. Ale my je příště přesvědčíme," překvapil Josep Guardiola.

Guardiolův tým prožil poločas hrůzy, po půlhodině prohrával 0:3, ale kouč při hodnocení na tiskové konferenci hráče nekritizoval. „Od začátku jsme ukázali, že chceme hrát dopředu a sebevědomě. Ale dostali jsme gól. Hráli jsme dál, ale oni skórovali podruhé, potřetí. Bylo to pro nás složité,“ posteskl si trenér Manchesteru City. „Jim vyšlo deset patnáct minut v prvním poločase, kdy byli lepší.“ Po přestávce se sice hrálo takřka na jednu bránu, na tu liverpoolskou. Ale hosté byli bezradní. „Zkusili jsme všechno možné, ale nemohli jsme dát gól. Přitom první dvě branky jsme inkasovali v době, kdy jsme měli hru pod kontrolou. Není toho moc, co bych hráčům vytknul,“ prohlásil Guardiola. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Soupeř udělal dva protiútoky a dal dva góly. To pro nás bylo těžké, ve zbytku zápasu to z naší strany nebylo špatné. Potřebovali jsme dát gól, ale oni bránili opravdu hodně urputně.“ Než dojde příští úterý na odvetu, může se Manchester City stát anglickým mistrem. Pokud v sobotu doma porazí rivaly z United, bude šest kol před koncem hotovo. Tak obrovský náskok má v tabulce Premier League. A pak hned souboj s Liverpoolem v Lize mistrů. „Musíme ten výsledek přijmout. Samozřejmě, že odveta bude složitá, ale věříme,“ dodal Guardiola.