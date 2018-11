Shaqiri v Bělehradě? Co by se mohlo stát? Liverpool nechá záložníka doma

Mezi Srby a kosovskými Albánci panují napjaté vztahy od rozdělení obou zemí v roce 2008. Liverpool raději nechal Shaqiriho doma, aby neriskoval případné problémy.

Během letního mistrovství světa v Rusku totiž Shaqiri kontroverzně slavil svůj gól do sítě Srbska tak, že gestem znázornil orla na albánské vlajce. Odmítl sice, že šlo o politickou provokaci, od FIFA ale dostal pokutu.

„Slyšeli jsme a četli jsme spekulace o tom, jakého přivítání by se Shaqirimu mohlo dostat. Ačkoli netušíme, co by se mohlo stát, chceme se stoprocentně soustředit jen na fotbal a nemyslet na nic jiného,“ řekl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Srbsko odmítá i po deseti letech uznat nezávislost Kosova s populací 1,8 milionu obyvatel, z nichž většina je albánského původu.