Dinamo Záhřeb vyhrálo v Astaně, o Ligu mistrů hrají Ajax či Trnava

Fotbal

Zvětšit fotografii Fotbalisté Astany (vlevo) v 2. předkole Ligy mistrů vyřadili Midtjylland, ve třetí části kvalifikace hrají s Dinamem Záhřeb. Na snímu Jakob Poulsen z Midtjyllandu a Laszlo Kleinheisler z Astany (vlevo). | foto: Reuters

dnes 19:07

Fotbalisté Dinama Záhřeb nakročili do závěrečné fáze kvalifikace o Ligu mistrů. V úvodním duelu 3. předkola zvítězili v Astaně 2:0, což je pro odvetu výborný výsledek. Pokud ho uhájí, čeká je play off o postup do základní skupiny.

V úterý se v předposlední části kvalifikace hraje dalších šest utkání včetně duelu Slavia s Dynamem Kyjev, Ajax - Lutych, jehož vítěz půjde právě na lepšího z duelu českého týmu, či Crvena zvezda Bělehrad - Trnava. FC Astana : GNK Dinamo Záhřeb 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

39. Budimir

84. Olmo Sestavy:

Erič (C) – Rukavina, Postnikov, Aničič, Šomko – Majevskij – Tomasov, Kleinheisler, Mužikov, Pedro Henrique – Kabananga Sestavy:

Zagorac – Stojanovič, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac – Ademi (C) – Hajrovič, Gojak, Olmo, Oršič – Budimir Náhradníci:

Mokin – Bejsebekov, Oliveira, Janga, Malij, Murtazajev, Ščetkin Náhradníci:

Semper – Gavranovič, Kadzior, Kněževič, Perič, Rrahmani, Sunjič Žluté karty:

50. Majevskij Žluté karty:

36. Hajrovic, 41. Stojanovič, 71. Gojak Rozhodčí: J. Beaton – A. Mather, S. Carr (SCO) FC Pjunik : Maccabi Tel-Aviv FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Dragojevič – Grigorjan(67. Kolčev), Žestokov, Kadio, Dmitrijev – Arakeljan, Hovsepjan, Truševič, Hajrapetjan(43. Bogatyrev) – Konate(66. Korjan), Vojnov Sestavy:

Rajkovič – Dasa, Tibi, Amador, Saborit – Micha, Glazer, Golasa(59. Barsky), Atzili – Atar(67. Ofoedu), Schoenfeld Náhradníci:

Kobozev, Kartashjan, Korjan, Hakobjan, Stežko, Bogatyrev, Kolčev Náhradníci:

Ohayon, Kjartansson, Ofoedu, Hozez, Yeini, Kandil, Barsky Žluté karty:

48. Truševič Žluté karty:

54. Amador Rozhodčí: P. van Boekel – D. Goossens, J. van Zuilen (NED) FK Karabach : BATE Borisov 0:1 (-:-) Góly:

Góly:

36. Dragun Sestavy:

Halldórsson – Medvedev, Hüsejnov, Sadygov (C), Guerrier – Slavčev, Garajev – Delarge, Míchel, Zoubir – Emeghara. Sestavy:

Ščerbickij – Rios, Filipović, Filipenko, Volodko – Baga, Jablonskij, Dragun – Ivanić, Signevič, Stasevič (C). Náhradníci:

Vagner – Madatov, Ozobić, Agolli, Husejnov, Rzeźniczak, Dinijev. Náhradníci:

Čičkan – Berezkin, Hleb, Skavyš, Volkov, Tuominen, Muchamedov. Žluté karty:

Žluté karty:

43. Rios Rozhodčí: Ekberg – Culum, Hallberg (všichni SWE) Malmö FF : MOL Vidi FC 0:0 (-:-) Sestavy:

Dahlin – Safari, Bengtsson, Nielsen, Larsson – Rieks, Christiansen, Bachirou, Traustason – Rosenberg (C), Antonsson Sestavy:

Kovacsik – Stopira, Juhasz (C), Vinicius, Fiola – Nego, Nikolov, Hadžič – Siepovič, Kovacs, Lazovič Náhradníci:

Andersson – Adrian, Binaku, Brorsson, Gall, Lewicki, Vindheim Náhradníci:

Tujvel – Berecz, Patkai, Scepovic, Sos, Tamas, Varga Žluté karty:

12. Safari, 24. Bachirou Žluté karty:

Rozhodčí: Matej Jug – Matej Žunič, Manuel Vidali Standard Lutych : AFC Ajax 0:0 (-:-) Sestavy:

Ochoa – Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai – Marin, Agbo, Bastien – M'Poku (C), Orlando Sá, Carcela Sestavy:

Onana – Mazraoui, De Ligt (C), De Jong, Tagliafico – Schöne, Ziyech, Blind – Neres, Huntelaar, Tadić Náhradníci:

Gillet – Vanheusden, Cimirot, Emond, Pocognoli, Djenepo, Miangue Náhradníci:

Lambrou – Nissen, Wöber, Van de Beek, Eiting, Labyad, Sierhuis Rozhodčí: Stieler – Achmüller, Gittelmann (vš. GER) FK Crvena Zvezda Bělehrad : FC Spartak Trnava 0:0 (-:-) Rozhodčí: Carlos Del Cerro – Juan Yuste, Abraham Álvarez (všichni ESP) Benfica Lisabon : Fenerbahce Istanbul 0:0 (-:-) .