Outsider chce obrat i PSG, Tottenham v Lize mistrů vyzve Barcelonu

PSG jde do zápasu s Crvenou zvezdou jako jasný favorit. Až na porážku s Liverpoolem vyhrál všech ostatních deset soutěžních zápasů v sezoně a má průměr 3,3 vstřeleného gólu na utkání díky útočnému triu Cavani, Neymar, Mbappé. Crvena zvezda se ale pyšní sérií 34 soutěžních utkání bez prohry a chce ji prodloužit i v Paříži.

Liga mistrů 2. kolo základních skupin Skupina A:

21:00 Dortmund - Monako

Atlético Madrid - FC Bruggy Skupina B:

21:00 Tottenham - FC Barcelona

PSV Eindhoven - Inter Milán Skupina C:

18:55 Paris St. Germain - CZ Bělehrad

21:00 Neapol - Liverpool Skupina D:

18:55 Lokomotiv Moskva - Schalke

21:00 FC Porto - Galatasaray Istanbul

„Střetneme se s jedním z nejlepších týmů světa. Je to velká výzva, ale připravujeme se na to, abychom uhráli dobrý výsledek. Věříme, že nám dají šanci protiútoky,“ řekl záložník srbského týmu Goran Čaušič. „Nemáme co ztratit, takže můžeme jít do zápasu bez nervů.“

Velkou sílu v ofenzivě má i Liverpool, který v posledních 15 zápasech Ligy mistrů nastřílel v průměru 3,2 gólu. Nyní se posledního finalistu pokusí přibrzdit Neapol. Ta ale sílu soupeře poznala v přípravě, kde s Liverpoolem prohrála 0:5.

„Teď to ale bude úplně jiné utkání. Čeká nás opravdu těžký zápas. V Neapoli se nikdy nehraje snadno, my ale musíme jít do utkání sebevědomě a snažit se hrát svou hru,“ upozornil záložník Liverpoolu Xherdan Shaqiri.

Suverénní vstup do soutěže a výhru 4:0 nad Eindhovenem se pokusí potvrdit Barcelona na hřišti Tottenhamu, který naopak potřebuje napravit prohru s Interem Milán. Pro Barcelonu bude zápas o to důležitější, že v posledních třech soutěžních duelech ztratila body a potřebuje se vrátit na vítěznou vlnu.

To ale anglický tým nechce dopustit. „Žil jsem a pracoval v Barceloně. Ale jsem fanoušek Espaňolu, takže zápas proti konkurenčnímu FC Barcelona je pro mě extra motivace. A udělám vše pro to, abychom je porazili,“ podotkl trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino, bývalý hráč a kouč Espaňolu Barcelona.

Fotbalisté Barcelony a Tottenhamu v úvodních zápasech skupiny B Ligy mistrů.

Ve skupině A mohou udělat důležitý krok směrem k postupu Dortmund a Atlético Madrid, pokud doma potvrdí roli favorita. Borussia hostí Monako, které se trápí a už osm zápasů čeká na vítězství. Naopak německý celek ještě v sezoně neprohrál. Atlético, které už 342 minut neinkasovalo, změří síly s Bruggami. Ty z posledních 11 zápasů v LM uhrály jedinou remízu a zbytek prohrály.

Ve skupině D sehraje Lokomotiv Moskva klíčové utkání se Schalke. Po úvodní prohře 0:3 s Galatasarayem potřebuje ruský celek zabrat. Zvláště když Schalke se zatím v sezoně trápí a vyhrálo jediný z posledních sedmi zápasů. Druhý duel skupiny obstarají FC Porto a Galatasaray Istanbul.