Liverpool vs. Manchester, bitva ofenzivních mašin. A zahraje si Schick?

Liverpool, to je 75 branek v anglické nejvyšší soutěži. Lepší je pouze Manchester City s 88 zásahy.

„Kdybych se mohl dívat doma na televizi, tak tenhle zápas bych si vybral. Bude hořet tráva,“ řekl liverpoolský kouč Jürgen Klopp.



Když se dva nejofenzivnější celky Premier League potkaly naposledy, vyhrál Liverpool v přestřelce 4:3 a vrátil tak soupeři potupnou podzimní porážku 0:5. Lednová sedmibranková bitva je jedinou kaňkou na cestě Manchesteru City za anglickým titulem.

Čtvrtfinále Ligy mistrů středa, výkop 20.45 Barcelona - AS Řím (vysílá Digi Sport 4, O 2 TV Fotbal)



Jde také o velký souboj trenérů, kteří milují presink a ofenzivní fotbal. Liverpoolský Klopp je proti Pepu Guardiolovi nejúspěšnější ze svých kolegů – ve dvanácti vzájemných soubojích vyhrál šestkrát.

Oba jsou známí tím, že protivníka raději přestřílejí, než aby se pravidelně probránili k těsným výhrám. Ve svých klubech mají neuvěřitelně produktivní útočné fotbalisty.

Liverpoolští Sadio Mané, Roberto Firmino a Mohamed Salah ve 119 zápasech napříč všemi soutěžemi nasázeli 75 branek. „Tahle trojka je nezastavitelná, prostě fantastická,“ řekl trenér Guardiola.

To jeho čtveřice Leroy Sané, Sergio Agüero, Gabriel Jesus a Raheem Sterling ze City se ve 149 utkáních přímo postarala o 76 tref. Agüero však kvůli zranění bude chybět.

„Hra, kterou předvádí Liverpool, je pro nás velmi nepříjemná. A musíme se také připravit na atmosféru na Anfieldu,“ uvedl Guardiola. „Naposledy jsme se jí nechali strhnout a ztratili jsme kontrolu na zápasem,“ připomněl španělský kouč ligovou porážku 3:4.

Zatímco anglický souboj jednoznačného favorita nemá, v utkání Barcelony s AS Řím o něm není pochyb.

„Nejsme favorit a moc dobře si to uvědomujeme. Vždyť nastoupíme proti nejlepšímu z nejlepších,“ ví Stephan El Shaarawy, útočník AS Řím, v němž působí také český reprezentant Patrik Schick. O víkendu při remíze 1:1 v Boloni odehrál celé utkání, v Lize mistrů však na start stále čeká.

Není moc pravděpodobné, že by dostal přednost před Edinem Džekem, který v sobotu jako střídající hráč zařídil Římanům aspoň bod.

To Barceloně se do sestavy vrátil Lionel Messi, byť nebyl ještě zcela fit. Po dvoutýdenní pauze však Argentinec 36. gólem v sezoně zajistil remízu 2:2 se Sevillou.

„Je velký rozdíl nastoupit s Messim, nebo bez něj. To by zasáhlo každý tým,“ přidal barcelonský trenér Ernesto Valverde. „Je to velmi důležitý hráč, protože každým dotykem s míčem dokáže změnit zápas. Ještě uvidíme, jak na tom bude, ale myslím, že na středu by měl být připraven,“ dodal.