Hlavně odvahu, plánují Plzeňští. V Moskvě je čeká zápas o pohárové jaro

„Dokud existuje nějaká šance na třetí místo a postup do Evropské ligy, budeme o ni bojovat,“ slíbil záložník Roman Procházka před odletem z pražského letiště.

Plzeň je po čtyřech zápasech v základní skupině G poslední. Vítězstvím v Moskvě by se posunula na třetí místo před CSKA, remíza by ji zachovala teoretickou naději na postup, ale v závěrečném utkání skupiny by pak český tým musel porazit AS Řím.

Skupina G Tým Z V R P S B 1. Real Madrid 4 3 0 1 10:2 9 2. AS Řím 4 3 0 1 10:4 9 3. CSKA Moskva 4 1 1 2 4:7 4 4. Plzeň 4 0 1 3 3:14 1

„Uvědomujeme si, že nás čeká těžký zápas, ale tak je to v Lize mistrů pokaždé,“ ví Procházka. „Musíme se dobře připravit.“



Právě proti CSKA Moskva fotbalisté Plzně letošní Ligu mistrů odstartovali. Pamatujete na tu euforii ve Štruncových sadech, když po gólech útočníka Krmenčíka vedl český šampion po prvním poločase už 2:0?

CSKA Moskva - Plzeň úterý od 18.55, Moskva - Lužniki Předpokládané sestavy CSKA: Akinfejev - Becao, Černov, Nababkin - Fernandes, Obljakov, Bistrovič, Vlašič, Šennikov - Čalov, Nišimura. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Chorý. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.).



Tak ta už je pryč.

CSKA tehdy po přestávce zabral a srovnal, také proto Plzeň čeká v boji o pohárové jaro ještě tvrdá šichta.

Podobně jako v Lize mistrů před pěti roky, kdy Viktoria do jarní fáze pohárů proklouzla právě na úkor slavného moskevského klubu. Při první účasti mezi fotbalovou smetánkou v roce 2011 za sebou ve skupině pro změnu nechala běloruský BATE Borisov.

„Pokud chceme uspět, musíme hrát odvážně. Ale rozhodně si uvědomujeme, jaká síla proti nám stojí: mají fantastické hráče, hrají v trochu jiném rozestavení než ostatní,“ vyjmenovával přednosti CSKA záložník Aleš Čermák.

Přesvědčil se o nich i Real Madrid, který v moskevských Lužnikách, kde armádní klub hraje domácí zápasy Ligy mistrů, v říjnovém utkání senzačně padl.

Co v osmdesátitisícové aréně, ve které v červenci vrcholil světový šampionát, předvede Plzeň?