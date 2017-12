Vaclík a Suchý v akci, Schick na lavičce. Češi hrají v Lize mistrů o postup

Sestavy:

C. Gordon – Lustig, Boyata, Šimunović, Tierney – S. Brown (C), Armstrong – Forrest, C. McGregor, Sinclair – M. Dembele.

Sestavy:

Boeckx – D. Appiah, Mbodji, Spajić, Obradović – Dendoncker, Kums – Gerkens, Hanni (C), Trebel – Onyekuru.