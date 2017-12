Poprvé v základní sestavě? AS Řím by mohl Schicka nasadit v Lize mistrů

Švýcarský šampion v minulém kole doma senzačně porazil Manchester United a do osmifinále proklouzne za předpokladu, že uhraje v Lisabonu proti Benfice minimálně stejně bodů jako CSKA Moskva na hřišti Manchesteru United.

„Pěkně jsme to zamotali. Nahrává nám, že ani United ještě nemají nic jistého a musí proti CSKA hrát naplno. A náš zápas s Benfikou? Bude to fuška, domácí určitě nebudou chtít končit s nulou,“ řekl Vaclík v rozhovoru pro deník Sport. „Je pohádka, že v téhle společnosti můžeme reálně myslet na osmifinále Ligy mistrů,“ dodal reprezentační gólman, jehož tým doma deklasoval Benfiku 5:0.

Liga mistrů Program šestého kola úterý 20.45 Skupina A: Manchester United - CSKA Moskva (O 2 TV Sport), Benfika Lisabon - Basilej (ČT Sport) Skupina B: Bayern Mnichov - Paris Saint Germain (O 2 TV Sport), Celtic Anderlecht Skupina C: Chelsea - Atlético Madrid (O 2 TV Sport), AS Řím - Karabach Skupina D: Barcelona - Sporting Lisabon (O 2 TV Sport), Olympiakos - Juventus

Postoupit ze základní skupiny může také AS Řím s třetím českým zástupcem v soutěži Patrikem Schickem. Stačí jen porazit outsidera skupiny Karabach.

„Naším cílem je postup do osmifinále. Budeme muset od začátku útočit a nenechat soupeře vydechnout. Musíme být opatrní a Karabach respektujeme, ale pokud ukážeme to nejlepší, můžeme vyhrát,“ uvedl trenér AS Řím Eusebio Di Francesco, jenž by podle italských médií mohl Schicka nasadit i do základní sestavy.

Český útočník za AS nastoupil celkem třikrát, o víkendu odehrál v lize proti SPAL Ferrara šestadvacet minut, nejvíc po zranění.

Na pokraji vyřazení ze skupiny, ve které je právě AS Řím, je naopak překvapivě Atlético Madrid. Postoupí jen v případě, že porazí Chelsea a Římané doma s Karabachem zaváhají.



A co další zápasy úterního programu?

Tahákem je střet ve skupině B, kde se potkají už postupující giganti Bayern Mnichov a Paris Saint Germain. Lídr francouzské ligy k zajištění prvního místa může v Mnichově prohrát i o tři branky, protože doma přejel Bayern 3:0 a má i výrazně lepší skóre. „Není příliš realistické očekávat, že bychom tenhle výsledek otočili a vyhráli skupinu, ale chceme Paříž porazit a ukázat Evropě, co umíme,“ prohlásil trenér Bayernu Jupp Heynckes.

Celtic Glasgow si s Anderlechtem zahraje o třetí místo, znamenající start v play-off Evropské ligy. Mnohem blíž je skotský mistr, který má o tři body víc a v Bruselu vyhrál 3:0. Anderlecht by alespoň rád odvrátil šestou prohru ve skupině.



Stejně jako Bayern či Paříž jsou už jistými postupujícími i fotbalisté Barcelony. Ve skupině D však o osmifinálovou účast hraje ještě loňský finalista Juventus. Na hřišti posledního Olympiakosu bude hájit bodový náskok před Sportingem Lisabon, který hraje právě v Barceloně. Ta na vlastním stadionu neprohrála v Lize mistrů ani jeden z posledních třiadvaceti zápasů.