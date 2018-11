Favorité mají postup na dosah. Řím narazí na Real, PSG čeká Liverpool

Podzimní část Ligy mistrů se chýlí ke konci. A blíží se ta zajímavější část blyštivé soutěže: jarní vyřazovací boje.

Například Patrik Schick, český útočník z AS Řím, s nimi má čerstvou zkušenost. Byl u toho, když jeho italský klub na jaře slavně ve čtvrtfinále vyřadil Barcelonu.

Na domácím hřišti ji tehdy porazil vysoko 3:0, tentokrát v utkání základní skupiny přivítá na Olympijském stadionu Real Madrid.

Ten má ve skupině G k postupu nejblíž, výhra v Itálii by mu zajistila první místo. Do osmifinále projde také v případě ztráty CSKA Moskva s Plzní. Pomoc od západočeského celku potřebuje i AS Řím, pokud by se mu podařilo v domácím utkání porazit trojnásobné obhájce z Madridu.

Ve skupině F zajistí Manchesteru City účast v osmifinále remíza, a pokud nad Lyonem zvítězí, pojistí si první místo. Olympique, který v prvním kole překvapil výhrou 2:1 v Anglii, posune do vyřazovací části vítězství a remíza by mu stačila v případě nerozhodného výsledku v duelu Hoffenheimu s Doněckem, protože s německým klubem má lepší bilanci.



Hoffenheim udržela ve hře remíza 2:2 v minulém kole s Lyonem, ve kterém prohrával už 0:2, ale v oslabení dokázal vyrovnat. V nastavení se o to prvním gólem v Lize mistrů postaral Kadeřábek. V tabulce je Hoffenheim dvě kola před koncem třetí o tři body za Lyonem a o šest právě za Manchesterem City.

Program 5. kola Ligy mistrů Úterý

Skupina E:

AEK Athény - Ajax (18.55)

Bayern Mnichov - Benfica (21.00) Skupina F:

Lyon - Manchester City (21.00)

Hoffenheim - Šachtar Doněck (21.00) Skupina G:

CSKA Moskva - Viktoria Plzeň (18.55)

AS Řím - Real Madrid (21.00) Skupina H:

Juventus - Valencia (21.00)

Manchester United - YB Bern (21.00) Středa

Skupina A

Atlético Madrid - Monako (18.55)

Dortmund - Bruggy (21.00) Skupina B

PSV Eindhoven - Barcelona (21.00)

Tottenham - Inter (21.00) Skupina C

Paris St. Germain - Liverpool (21.00)

Neapol - CZ Bělehrad (21.00) Skupina D

Lokomotiv Moskva - Galatasaray (18.55)

Porto - Schalke (21.00)

„Máme teď doma Šachtar Doněck, a když je porazíme, dostaneme se na Lyon. Pak už budeme mít jistou Evropskou ligu a bude to o tom, kdo bude mít lepší skóre. Lyon také nemá lehký los, hrají doma s Manchesterem City a pak venku s Doněckem,“ řekl Kadeřábek na nedávném srazu české reprezentace.



Ajax má ve skupině E na dosah první účast v osmifinále po třinácti letech. Nizozemský celek potřebuje zvítězit nebo ztrátu Benfiky Lisabon v utkání s Bayernem. Mnichovskému celku stačí k postupu bod a výhra mu zajistí první místo.

Juventus v minulém kole ztratil jistotu postupu v posledních minutách zápasu proti Manchesteru United, kterému podlehl 1:2. Nyní italskému týmu stačí remíza s Valencií nebo nepravděpodobná prohra United s posledním celkem tabulky Young Boys Bern. Blízko k postupu mají i United, kteří potřebují vyhrát a ztrátu Valencie.

Ve středu pokračuje například vyrovnaná skupina C, ve které mají reálnou šanci postoupit ještě všechny čtyři týmy. Liverpool s Neapolí mají šest bodů, Paris St. Germain pět a nováček soutěže Crvena zvezda Bělehrad čtyři.