V Lize mistrů hraje sedm týmů o postup. Chelsea od první minuty prohrává

Fotbal

Dalších 8 fotografií v galerii Momentka z utkání mezi AS Řím a Chelsea. Aleksandar Kolarov v souboji s Césarem Azpilicuetou, dohlíží na ně trenér Chelsea Antonio Conte. | foto: AP

dnes 20:48 20:30

Sedm klubů si může v úterních zápasech fotbalové Ligy mistrů zajistit postup do jarní fáze soutěže. Jsou mezi nimi favorité jako Chelsea, Bayern, Barcelona či Paříž, do osmifinále ale mohou proklouznout i dva čeští fotbalisté s Basilejí. Povede se jim to? Sledujte s námi zápasy od 20.45.

