Musíme chytit začátek, varuje před odvetou slávistický kapitán Škoda

Slavia si do ukrajinského hlavního města přivezla výsledek 1:1, šance na postup tak žije. České mužstvo ale musí skórovat – a o to by se mohl postarat i Škoda.

Ať už nastoupí v základu, nebo jako střídající hráč.

Trenér Jindřich Trpišovský na předzápasové tiskové konferenci totiž naznačil, že si zahrají oba forvardi, Škodu s Teclem zatím pravidelně střídá.

Výhoda v nasazení Škody je zřejmá, umocňuje slávistickou výškovou převahu. „Snažíme se těžit ze standardek. Je to jedna ze zbraní, které bychom rádi využili,“ uvedl dvaatřicetiletý fotbalista.

Jaké má Slavia šance na postup do závěrečného kola kvalifikace?

Věřím týmu, našim schopnostem. Věřím tomu, že jsme na zápas dobře připravení. Nechci házet procenta, ale věříme v úspěch.

Očekáváte, že Dynamo bude doma hrát jinak než v Praze?

Čekám, že budou aktivnější, že se pokusí o dobrý nástup do zápasu. Začátek musíme chytit, bude to těžký.

Kteří fotbalisté Dynama jsou pro Slavii největší hrozbou?

Bavíme se hodně o ofenzivních hráčích, na krajích jsou šikovní rychlí hráči Verbič nebo Cygankov. Na ně se připravujeme asi nejvíc.

Slavia musí dát gól. Bude klíčové, když ho vstřelí jako první?

Samozřejmě by to bylo skvělé, strašně by nám to pomohlo. Ale i kdybychom inkasovali brzo, hraje se devadesát minut a věřím, že jsme schopní nějaké góly dát.

Při zopakování výsledku 1:1 může duel dojít až k penaltám, šel byste?

Není to příjemné na psychiku, ale několik penalt jsem už ve vypjatých situacích kopal - určitě bych šel, kdybych na hřišti byl.