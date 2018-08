Rozhodnou detaily, říká Trpišovský. Na hřiště se dostane Škoda i Tecl

Už na letišti Trpišovského odchytly první televizní štáby, zápas Dynama se Slavií táhne. Ukrajinské mužstvo sice odložilo svůj víkendový zápas, volný čas ale využilo sledováním soupeře - na páteční vítězství 1:0 v Boleslavi poslalo vlastní přenosový vůz.

„Je vidět, že nás nechtějí podcenit,“ prohlásil Trpišovský na tiskové konferenci před duelem, který se v Kyjevě hraje v úterý od 18.30 hodin českého času.

Dynamo vás hodně studovalo, chystáte nějaké změny? Bude se hra Slavie nějak odlišovat od hry v Praze?

Oba týmy se studují podrobně, jde o hodně. Oba týmy jsou hodně vyspělé, je to hodně vidět. Před prvním zápasem jsem říkal, že rozhodnou detaily. Stejně jako rozhodovaly v prvním utkání. Bohužel jsme Dynamo pustili do dvou šancí a ono jednu proměnilo. Je to prostě vyspělý tým s vyspělými hráči, nemůžeme si dovolit pustit je do šancí, jsou nesmírně produktivní. Děláme vše pro to, abychom eliminovali ty největší zbraně a abychom našli mezery v obranné fázi.

Zranění Olayinky je vážnější „Peter si během prvního poločasu v Mladé Boleslavi přivodil svalový problém a chtěl se ukázat, takže s tím hrál delší časový úsek. Po víkendových vyšetřeních se ukázalo, že je tam trhlina ve svalu," řekl na tiskové konferenci Trpišovský. „Bude chybět delší dobu. Mělo by to být v řádu týdnů, ale u svalových zranění těžko odhadnout," dodal.



Slavia potřebuje dát gól, chystáte se hrát ofenzivněji?

Chtěli bychom být dostatečně aktivní. Dynamo bude hrát jinak doma než u nás, jsou tu silní, porazili Šachtar 1:0, dlouho nedostali branku. Jsou daleko víc na míči, to by pro nás byla smrt, kdybychom je pustili hodně na balon.

Má Dynamo nějaké slabiny?

Moc jich nemá, je to hodně vyspělé mužstvo. Hráči jsou kvalitní na míči, dobře se rozhodují. A hlavně mají skvělou obrannou fázi. Zdobí je, že jim stačí dvě šance na gól. Platilo to i u nás.

V úvodním duelu s Kyjevem jste po hodině hry střídal Škodu za Tecla a výkon Slavie gradoval, chcete z toho vycházet?

Oba měli na úspěšném výsledku podíl, všichni víme, jaké má Dynamo parametry. Oba se hodí do určitého způsobu hry. Milan nám to rozběhl, bohužel byl na hřišti v době, kdy jsme ze zápasu měli trochu větší respekt. Nebyli jsme tak silní na míči a v době, kdy jsme měli velký tlak a přibývalo centrů do vápna, na hřišti nebyl. On je na tom stylu závislý. Čeká nás 90 minut, možná i prodloužení, na hřiště se dostanou oba dva.

Objevil jste ve hře Dynama něco, o čem jste před zápasem v Praze netušil?

Studijní materiál ze vzájemného zápasu je samozřejmě velmi užitečný. Teprve konfrontace hráčů na hřišti ukáže spoustu věcí. Hodně jsme z toho utkání čerpali. Ukázali jsme, že v některých fázích jsme soupeře byli schopní hodně dobře ubránit a do některých šancí se dostat. Viděli jsme, jak reagují v určitých situacích a třeba ve fázi, kdy je hra hodně intenzivní. V prvním zápase nám nevyšlo úplně vše, na druhou stranu nám ukázal momenty, které by nám mohly nyní pomoci.

Trenér Jindřich Trpišovský dohlíží na přípravu hráčů Slavie v aréně Dynama Kyjev.

Pokud by se opakoval výsledek 1:1, utkání by mohl rozhodovat až penaltový rozstřel. Co na tento scénář říkáte?

Na penalty doufám nedojde, uděláme všechno proto, aby penalty nebyly, to bych nerad zažíval. Abychom ušetřili nějaké kardiaky (úsměv). Ale věřím, že máme dostatek kvality, abychom o případném postupu dokázali rozhodnout i z penalt.