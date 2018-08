Spartak Moskva vstup do boje o Ligu mistrů nezvládl, Celtic zaváhal

Spartak poslal do vedení už v sedmé minutě Ivelin Popov a za deset minut zvýšil Quincy Promes. Jenže dvoubrankový náskok hosty ukolébal a PAOK ještě do přestávky skóre otočil. Trefili se Aleksandar Prijovic z penalty, Dimitris Limnios a Dimitris Pelkas. Moskevský tým v 71. minutě mohl vyrovnat z penalty, Promes však nepřekonal brankáře Alexandrose Paschalakise, od něhož se míč šťastně odrazil do tyče a ven.

Útočník Salcburku Moanes Dabour se prosadil nejprve v 16. minutě z penalty, druhou branku přidal izraelský reprezentant v nastavení první půle hlavou po standardní situaci. V 81. minutě proměnil druhý pokutový kop Diadie Samassékou. Krátce poté byl vyloučen domácí Zlatko Junuzovic, ale hráči rakouského šampiona výsledek udrželi.

Celtic začal lépe a v 17. minutě vstřelil první gól díky Callumovi McGregorovi, těsně před pauzou však vyrovnal Viktor Klonaridis. Druhou půli začali hosté špatně a v 57. minutě byl po dvou žlutých kartách v rychlém sledu vyloučen Konstantinos Galanopulos. Řecký mistr však oslabení zvládl a do odvety si veze nadějnou remízu.

PAOK Soluň : FK Spartak Moskva 3:2 (3:2) Góly:

29. Prijović

37. Limnios

44. Pelkas Góly:

7. Popov

17. Promes Sestavy:

Paschalakis – Léo Matos, Varela, Chačeridi, Crespo – Maurício (84. Šachov), Cañas – Pelkas (C) – Limnios (79. Jabá), Prijović, El Kaddouri (61. Warda) Sestavy:

Maksimenko – Ješčenko, Gigot, Bocchetti (90+4. Rasskazov), Kombarov – Zobnin, Fernando, Popov (64. Timofjejev) – Lomovickij, Luiz Adriano (78. Zé Luis), Promes (C) Náhradníci:

Rey – Malezas, Šachov, Akpom, Kitsiou, Warda, Léo Jabá Náhradníci:

Rebrov – Glušakov, Zé Luís, Timofjejev, Raskazov, Hanni, Pedro Rocha Žluté karty:

58. El Kaddouri, 69. Chačeridi, 77. Maurício Žluté karty:

19. Gigot, 72. Lomovickij, 83. Fernando Rozhodčí: Grinfeld – Jarkoni, Hassan (vš. ISR)

FC Red Bull Salzburg : FK Škendija Tetovo 3:0 (2:0) Góly:

16. Dabbur

45+3. Dabbur

81. Samassékou Góly:

Sestavy:

Stanković – Lainer, Ramalho, Pongračić, Ulmer (C) – Junuzović, Samassékou, Wolf, Schlager (82. Mwepu) – Dabbur (87. Daka), Yabo (73. Minamino) Sestavy:

Zahov – Bejtulai, Musliu, Adili, Murati (76. Mici) – Alimi (C), Totre – Selmani (62. Emini), Nafiu, Júnior (90. Shefiti) – Ibraimi Náhradníci:

Miguel – van der Werff, Prevljak, Minamino, Daka, Mwepu, Todorović Náhradníci:

Redjepi – Shefiti, Zejnulai, Emini, Mici, Taipi, Cheshmedjiev Žluté karty:

19. Junuzović Žluté karty:

28. Murati, 90+3. Nafiu Červené karty:

83. Junuzović Červené karty:

Rozhodčí: Alijar Agajev – Zejnal Zejnalov, Rza Mammadov (všichni Ázerbájdžán)