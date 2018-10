ONLINE: Debut kouče Henryho v Lize mistrů, Tottenham srovnává proti PSV

Fotbalová Champions League pokračuje ve středu večer celkem osmi zápasy. Ty nejzajímavější mají výkop v 21 hodin.

Barcelona vs. Inter, Paris St. Germain vs. Neapol, Dortmund vs. Atlético Madrid.



V úterý večer si nezapomenutelný zápas zahrála Plzeň, která těsně podlehla Realu Madrid 1:2. Hlavním tahákem byl však duel Manchesteru United s Juventusem, v němž uspěl italský tým.

Skupina A

Club Bruggy KV : AS Monaco FC 1:1 (1:1) Góly:

39. Wesley Góly:

32. Moussa Sylla Sestavy:

Letica – Poulain, Mechele, Denswil – Vlietinck, Vormer (C), Nakamba, Vanaken, Dennis – Rezaei – Wesley. Sestavy:

Badiashile – Raggi (C), Glik, Jemerson – Sidibé, Aït Bennasser, Tielemans, Chadli – Jovetić (12. Diop), Moussa Sylla, Golovin. Náhradníci:

Horvath – Diatta, Mitrović, Schrijvers, Rits, Mata, Openda. Náhradníci:

Henin – A. Barreca, Aholou, Mboula, Diop, A. Touré, Henrichs. Žluté karty:

Žluté karty:

43. Sidibé Rozhodčí: Oliver – Burt, Bennett (vš. ENG)

Skupina B

PSV Eindhoven : Tottenham Hotspur 1:1 (-:-) Góly:

30. Lozano Góly:

39. Lucas Moura Sestavy:

Zoet – Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño – Rosario, Pereiro, Hendrix – Lozano, L. de Jong (C), Malen. Sestavy:

Lloris – Trippier, Alderweireld, D. Sánchez, Davies – M. Dembélé, Dier – Lucas Moura, Eriksen, Son Hung-min – Kane (C). Náhradníci:

Room – Behich, Isimat-Mirin, Sainsbury, Gakpo, É. Gutiérrez, Ramselaar. Náhradníci:

Vorm – Winks, Lamela, Wanyama, Moussa Sissoko, F. Llorente, Aurier. Žluté karty:

Žluté karty:

20. M. Dembélé Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačić (vš. Slovinsko)

Skupina C

Liverpool FC : FK Crvena Zvezda Bělehrad 0:0 (-:-) Rozhodčí: Daniel Siebert – Jan Seidel, Rafael Foltyn (všichni GER)

Paris Saint-Germain FC : SSC Neapol 0:0 (-:-) Rozhodčí: Felix Zwayer – Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (vš. GER)

Skupina D