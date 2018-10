Liga mistrů: Bayern hraje v Aténách, Bern hostí Valencii

Je to souboj neporažených, Juventus v případě třetího vítězství bude mít na dosah postup do jarního osmifinále.

Do sestavy se vrací Ronaldo, který na začátku října proti Bernu pykal za předchozí vyloučení ve Valencii. Portugalský útočník se vrací do míst, kde získal věhlas. Za United nastupoval šest let, po přestupu do Realu Madrid tam už dvakrát hrál.

Ve skupině G, do které patří i Plzeň, se domácí AS Řím pokusí sesadit překvapivě vedoucí CSKA Moskva. Ruský celek minule porazil Real Madrid, který hostí českého zástupce.

Ve skupině F čeká složitý zápas favorizovaný Manchester City v Charkově proti Šachtaru Doněck. City už má na kontě porážku s Lyonem.

Skupina E

AEK Atény FC : Bayern Mnichov 0:0 (-:-) Sestavy:

Barkas – Bakakis, Lampropoulos, Čihrinskij, Hult – Galanopoulos, Simões – Bakasetas, Klonaridis, Mantalos (C) – Ponce. Sestavy:

Neuer (C) – Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha – James Rodríguez, Javi Martínez, Th. Alcântara – Robben, Lewandowski, Gnabry. Náhradníci:

Tsintotas – Oikonomou, Giakoumakis, Galo, Ćosić, Boyé, Alef. Náhradníci:

Ulreich – J. Boateng, Alaba, Goretzka, T. Müller, Sanches, Wagner. Rozhodčí: Kulbakov – Žuk, Masljanko (BLR) Přejít na on-line reportáž

Skupina F

Skupina G

Skupina H