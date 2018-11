Liberecký Mara začne po zranění páteře brzy naplno trénovat

„Předpokládáme, že se za dva až tři týdny zapojí do plného tréninku,“ řekla fyzioterapeutka Slovanu Liberec Romana Vlčková v rozhovoru pro klubový web. „Už za týden by měl začít trénovat individuálně s kondičním trenérem rychlejší běhy, sprinty a změny směru. Zpočátku na měkčím povrchu.“

Liberečtí trenéři na Maru nespěchají. Jsou rádi, že se po těžké havárii vůbec zotavuje. „Je to samozřejmě velké oslabení. Z letních posil se jevil nejlépe, do mužstva zapadl výborně, měl formu. Hlavně, že bude v pořádku,“ uvedl asistent trenéra Miroslav Holeňák.

„Mara je středový hráč, ale je natolik univerzální, že je využitelný jak v ofenzivě, tak defenzivě. Má velmi dobrou hru hlavou a levou nohou, práci s balonem a skvělý výběr místa. Na české poměry je to výborný střední záložník,“ říkal po letním příchodu Mary pod Ještěd trenér Zsolt Hornyák. Třiadvacetiletý hráč zatím stihl za Liberec pět zápasů, celkem odehrál 432 minut.

Mara není jediným hráčem, kterého má Liberec aktuálně na marodce. Hrát nemůže ani záložník Tomáš Malinský, který se přitom na podzim v Liberci konečně probojoval do základní sestavy. Před necelým měsícem si však v utkání ve Zlíně zlomil klíční kost a musel na operaci, při které mu lékaři poraněné místo zpevnili titanovou destičkou.

„Strašně mě mrzí, že jsem vypadl ze hry, ale doufám, že se ruka co nejdřív zahojí a já se zase dostanu do formy,“ řekl Malinský, který by se do čtyř týdnů měl zapojit do plného tréninku s týmem. „Věřím, že se ještě v podzimní části objevím na hřišti nebo alespoň na lavičce.“

Třetím libereckým marodem je útočník Jan Pázler, který si v derby v Jablonci zlomil záprstní kůstku na levé ruce. Trénovat však s trochou opatrnosti může a o nutnosti operace se rozhodne až příští týden. Vyloučen není ani Pázlerův start v pondělním zápase 14. kola ligy s Mladou Boleslaví. Záleží na tom, zda mu stihnou vyrobit speciální plastickou ortézu, se kterou by mohl chodit i do soubojů či padat.

Dlouhodobě zraněný je také záložník Karel Knejzlík, který si už v letní přípravě přetrhl křížový vaz. „Je to na dobré cestě, brzo začne běhat. Do plného tréninku by se mohl zapojit v lednu nebo v únoru,“ řekla fyzioterapeutka Romana Vlčková.