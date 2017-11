Liberec zbrojí na Baroše. Hrát proti legendě je svátek, říká Coufal

Liberec se po minulé sezoně pokoušel Baroše udržet, ten však dal nakonec přednost Ostravě, kde kdysi nastartoval svou hvězdnou kariéru a chce ji tam také zakončit.

„Zahrát si proti legendě českého fotbalu, to je vždycky takový minisvátek na hřišti. Bary nám určitě nedá nic zadarmo, ale to samé může čekat i od nás, těším se na to,“ říká s respektem liberecký kapitán Vladimír Coufal.

On i ostatní liberečtí fotbalisté by mohli využít toho, že v minulé sezoně Milana Baroše důkladně poznali coby spoluhráče. „Známe ho samozřejmě velmi dobře, ale on je tak kvalitní útočník, že si pořád umí fantasticky pokrýt balon a letos dal už pět gólů, takže pořád je to střelec,“ připomíná Coufal.

Na druhou stranu Baroš může zase poradit trenéru Kučerovi, jak na Liberec. „Před zápasem jsem se s Milanem radil o silných i slabších stránkách Liberce i jednotlivých hráčů. Myslím, že se Bary na zápas těší, protože na liberecký klub vzpomíná jen v dobrém,“ řekl Radim Kučera.

Liberec po třech výhrách za sebou před reprezentační přestávkou překvapivě padl 1:3 na hřišti tehdy poslední Jihlavy. O to důležitější pro něj je vyhrát dnešní zápas s aktuálně čtrnáctou Ostravou.

„Období před reprezentační pauzou pro nás bylo úspěšné s velkou kaňkou na konci, protože jsme nezvládli zápas v Jihlavě. Čeká nás trošku podobné utkání, v podobném rozpoložení obou týmů. Baník je dole podobně jako Jihlava, dlouho nevyhrál, my jsme nahoře,“ řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský. „Máme výhodu domácího prostředí a chceme se ve zbytku podzimu udržet v popředí tabulky. Z toho pohledu je to takový klíčový zápas.“

Liberecký trenér Jindřich Trpišovský sleduje hru svých svěřenců.

Minulá prohra v Jihlavě nebyla jedinou ranou, kterou fotbalový Liberec v poslední době utrpěl. V tomto týdnu se také definitivně rozhodlo o tom, že po podzimu v klubu po pěti letech skončí oblíbený sportovní ředitel Jan Nezmar mířící do Slavie. A trenéři i hráči to nesou těžce. „Odchod Honzy Nezmara po podzimu nás hodně zasáhl, spousta hráčů ten den trénovala s černými páskami na ruce. Vnímáme, že jsou to poslední tři zápasy naší spolupráce, a chceme ta tři kola zakončit co nejlépe,“ uvedl kouč Trpišovský.

Jablonec míří do Karviné

Jablonečtí fotbalisté nastoupí na hřišti týmu, který po minulém kole před reprezentační přestávkou odvolal trenéra. Místo Jozefa Webera, někdejšího dlouholetého hráče Jablonce, dočasně vedou karvinské mužstvo sportovní ředitel Lubomír Vlk společně s dosavadním asistentem Josefem Muchou.

Trenér Jablonce Zdeněk Klucký.

„Karviná změnila trenéra, takže to je pro nás trochu nepříjemné. Je otázka, jaká bude teď taktika a s čím na nás nastoupí. Nový trenér může všechno změnit. Na jaře jsme tam vyhráli, ale Karviná nehraje špatně, jen nedává góly. Určitě tam chceme bodovat a udržet se v tabulce nahoře,“ řekl Zdeněk Klucký, trenér Jablonce, který bude pravděpodobně dál postrádat zraněnou brankářskou jedničku Hrubého.

Jablonečtí v posledním kole po dvou předchozích vysokých porážkách zase bodově zabrali, když doma udolali Brno 1:0 a drží se v horní polovině tabulky. Naopak Karviná čtyřikrát za sebou prohrála, pět kol čeká na vítězství a se ziskem pouhých osmi bodů je předposlední. „Jablonec je dopředu hodně nebezpečný, ale my se na to utkání chystáme dva týdny a věříme, že jsme dobře připraveni. V tabulce pravdy máme minus třináct bodů a musíme vyhrát. Žádné velké změny jsme v přípravě nedělali, s hráči jsme ale měli pohovor a víme, o co nám jde. Hlavní je proměňovat šance,“ tvrdí kouč Karviné Josef Mucha.