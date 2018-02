Žádné Turecko. Obránce Coufal zůstává nadále věrný Liberci

Po posledním zápase podzimu, ve kterém Liberec vaším gólem porazil Olomouc 1:0, to přitom skoro vypadalo na vaše loučení...

To je pravda. Já ani nevím, proč to nakonec nedopadlo. Ale stejně bych se asi rozhodl neodejít. Peníze by byly sice hezké, ale město Sivas by pro mě asi byla sebevražda. Nebylo by tam co dělat - jen vydělat peníze a jít zpátky.

Je o vás známo, že nemáte agenta, který by vás zastupoval. Neuvažujete teď, že byste si ho pořídil?

Myslím, že to není o agentovi. Když budu hrát dobře, kluby zavolají, řeknou „chceme Coufala“ a pošlou nabídku. Jsem už dost zkušený na to, abych si to pak zkorigoval sám.

Jste v Liberci služebně nejstarším hráčem. Berete to tak, že jarní úspěch mladého týmu bude stát hodně na vás?

No, já jsem tady služebně nejstarší už delší dobu... Neberu to ale tak, že bych tady měl vynikat jen já. Je to fráze, ale budu rád, když se bude dařit týmu. Moc hráčů neodešlo, jen brankář Kolář a stoper Kúdela, a myslím, že máme dobrý tým na to, abychom byli úspěšní. Navíc přišli dobří trenéři a chceme hrát zajímavý styl založený na držení míče.

Ale odchod zkušeného stopera Kúdely je velkým oslabením, ne?

Jistě, je to zásadní ztráta téhle zimy. „Kudy“ řídil celou obranu a měl fantastickou rozehrávku. Zatím jsme tu jeho kvalitu nenahradili. Pokud jde o brankáře, tak Ondra Kolář je super gólman, který si na podzim hodně věřil, ale věřím, že Venca Hladký nebude mít problémy ho nahradit.

Umíte si představit, že na jaře budete hrát proti Slavii a proti vám nastoupí bývalí spoluhráči Kolář, Kúdela a také Pokorný?

Umím. Budou mít na sobě červenobílý dres a já je budu za každou cenu chtít porazit, i kdybych měl na hřišti umřít.