Vzhledem k průběhu je pro nás bod zlatý, říká liberecký kapitán Coufal

V prvním poločase promarnil dvě gólové šance, na druhou stranu slávista Hušbauer nastřelil tyč. Závěrečnou čtvrthodinku dohrával Liberec po vyloučení Pulkraba v deseti, ale čisté konto nakonec ubránil. „Nakonec s pokorou musíme vzít bod, vzhledem k průběhu hry je pro nás asi zlatý,“ řekl liberecký kapitán Vladimír Coufal po remíze 0:0.

Jak zápas hodnotíte?

První poločas byl z naší strany super. Vytvořili jsme si čisté gólové šance, ale opět je neproměníme jako minule na Dukle. Mohli jsme vést 2:0 a utkání by se pak vyvíjelo jinak. Na druhou stranu pak zahrozila i Slavia, dala tyčku a ve druhém poločase to byla spíš válka a poté, co jsme se nechali hloupě vyloučit, nám šlo o to, abychom nedostali gól. Když ještě přišel na hřiště Škoda, zavřeli nás do bloku a my jsme se bránili. Takže ten bod bereme.

Ale do nějakých velkých šancí jste Slavii zase nepouštěli...

Kromě té tyčky neměla Slavia vyloženou šanci ani při hře jedenáct na jedenáct. Měli jsme na tenhle zápas trošku defenzivní taktiku, protože jsme věděli, že trenér Trpišovský nás zná a bude chtít využít naše otevřená okénka, takže jsme se my krajní beci trochu zatáhli. Ale soupeři se taky nedostávali dopředu, a tak to splnilo účel.

Byl to silně vyhecovaný zápas. Co jste říkal červené kartě pro útočníka Pulkraba?

Pulky je válečník, nechtěl udělat šlapák, nicméně byla to hloupá druhá žlutá. Proti červené nemůžeme říct ani popel, ale myslím, že na slávistické straně měl Hromada šest faulů a mohl jít taky pod sprchy. Ale panu rozhodčímu Příhodovi se nedivím, chtěl mít zápas pod kontrolou, i když na můj vkus to bylo moc rozkouskované.

Musel vás trenér Holoubek o přestávce uklidňovat?

Ani ne, spíš nás povzbudil, že musíme do druhého poločasu ještě přidat. My takhle musíme hrát pořád, dva zápasy jsme z toho slevili, a to nás potrestalo. Teď jsme zase hráli liberecký fotbal, jen jsme chtěli víc přidat kombinaci. Myslím, že divákům se ten zápas musel líbit.

Před Podještědským derby jste se dostali o bod před Jablonec, co to pro vás znamená?

Nic to neřeší, hrajeme u nich a bude to těžké. Navíc nemůže hrát Pulkrab. Každopádně tam pojedeme neprohrát a uvidíme, na co to bude stačit. Viděl jsem Jablonec na Spartě a musím říct, že hraje opravdu dobře.