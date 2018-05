V Liberci rozdávali výpovědi, trenéra Holoubka nezachrání ani poháry

Fotbal

Zvětšit fotografii David Holoubek, trenér Liberce | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 14:30

Série nepovedených zápasů vyvolala ve fotbalovém Liberci nečekané změny. Trenér David Holoubek i jeho asistenti Jiří Jarošík, Miroslav Holeňák a Marek Čech po sezoně u ligového týmu skončí - a to i v případě, že by se Slovanu v posledních třech ligových zápasech přece jen podařilo vybojovat postup do pohárů.