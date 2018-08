Zase přišla hrubá chyba stopera, zlobil se kouč Liberce po remíze

Jeden bod je pro Liberec málo. Slovan byl U Nisy jednoznačně aktivnějším týmem, rval se o výhru a soupeře přestřílel, přesto musel dvakrát dotahovat.

„Cítím obrovské zklamání z výsledku a z hrubých chyb, kterých jsme se dopustili,“ řekl trenér Zsolt Hornyák. „Mužstvu patří dík za charakter a bojovnost, ale dostali jsme lekci z efektivity.“

Liberec měl od začátku víc ze hry, v zakončení se však prosadit nedokázal. A po půlhodině hry přišel šok. Po zákroku Ševčíka kopaly Teplice trestný kop, po kterém se důrazný Vaněček na hraně faulu prosadil v souboji s Kačarabou a poslal hosty do vedení. Liberečtí však dokázali bleskově odpovědět: po centru Potočného se hlavou prosadil nejmenší hráč na trávníku Ševčík – 1:1. „Byl to hodně nízký centr a ještě jsem skákal do rybičky. Nebyl to tedy žádný hlavičkový souboj,“ smál se střelec měřící 172 centimetrů.

Ve druhém poločase Vaněček po dlouhém autu Hory vstřelil svůj druhý gól (v letošní lize už čtvrtý). Jenže Liberec má žolíka Pázlera – ten přišel na hřiště v 63. minutě a už po pěti minutách po parádním uvolnění Mashikeho dloubáčkem přes brankáře vyrovnal. Liberec pak tlačil dál, výhru však už trefit nedokázal. Fanouškům naopak zatrnulo, když se v poslední minutě ocitl před Hladkým sám Červenka, ale přestřelil. Jeho tým po remíze v Liberci zůstal letos stále neporažený.

Kouče Hornyáka štvaly individuální chyby hráčů, po nichž Slovan dostal dva góly po standardkách. „Na nedostatcích ve hře dopředu umíme pracovat, zvykáme si na sebe a kvalita se časem dostaví. Víc mě bolí zbytečně inkasované góly. O půli jsme si řekli, konkrétně Kačarabovi, aby zdvojoval Vaněčka. A zase přišla hrubá chyba stopera, který se nechal odstrčit, Vaněček dostal malý prostor a dokázal ho využít. Někteří hráči nezvládli taktické pokyny,“ zlobil se kouč Slovanu.

Podobně mluvil i jeden z klíčových hráčů Liberce a střelec prvního gólu proti Teplicím Petr Ševčík. „Už před zápasem jsme si říkali, že je v Teplicích silný Vaněček a on nám z toho dá dva góly. Přesně z těch situací, o kterých jsme mluvili jak před utkáním, tak o poločase. Uděláme dvě chyby, které nás stojí body. Takové výpadky se nám nesmí stávat,“ řekl Ševčík.

V příštím kole se Liberec představí v Brně na „domácím“ hřišti Opavy, která na své první ligové body zatím čeká.