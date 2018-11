Liberecký obránce Kačaraba: blesková svatba a teď na mistra

„S mojí přítelkyní se známe už ze školy od šestnácti let a teď jsme se rozhodli, že se tajně vezmeme. O svatbě skoro nikdo nevěděl, chtěli jsme překvapit rodiče,“ vysvětlil 23letý novomanžel Taras Kačaraba, který se po utajené svatbě zase rychle vrátil na sever Čech a v pondělí už se hlásil s blýskavým snubním prstýnkem na ruce na tréninku U Nisy.

Vysoký střední obránce Kačaraba přišel do libereckého Slovanu letos v únoru na rok a půl dlouhé hostování z ukrajinského velkoklubu Šachtaru Doněck. V jarní části se v první české lize spíše rozkoukával a na své první zahraniční angažmá si teprve zvykal.

„Asi po měsíci se začaly trošku projevovat problémy v komunikaci kvůli jazykové bariéře a nebylo to úplně ono. Postupně se to ale zlepšovalo, už se v Liberci cítím jako doma a jsem spokojený. A to se projevuje na podzim i tím, že hraju pravidelně.“

Ukrajinský bek totiž vytvořil spolu s Karafiátem pevnou stoperskou dvojici a Slovan inkasoval v posledních osmi soutěžních utkáních jen jediný gól. „Nechci nikoho vyzdvihovat, není to jen věc nás obránců, ale je to hlavně výborná týmová práce celého mužstva. Také nás drží brankář Nguyen, který chytá výborně. Když víme, že je za námi taková jistota, tak se hraje klidněji,“ řekl Kačaraba.

Skutečnou sílu liberecké defenzivy ale dnes U Nisy prověří mistrovská Plzeň. „Plzeň sice nevyhrává o moc gólů, ale vítězí často. I když je to velmi silný soupeř a má nebezpečný útok i bez Krmenčíka, nemáme se U Nisy čeho bát,“ velí Taras Kačaraba.