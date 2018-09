Liberecký trenér Hornyák: Sparta? Na takové zápasy se těším

Liberec zatím dokázal vyhrát jen dva z osmi zápasů, zato má na kontě už čtyři remízy. A spoustu zahozených šancí, na ty se však nehraje. V tabulce je tým od Nisy až devátý. Sparta je třetí, naposledy vyhrála na Baníku.

Byla pro vás prohra na Dukle velkou ranou?

Ano, bylo to obrovské zklamání. Mohli jsme v poločase v pohodě vést 3:0, a naopak jsme dostali facku. Dukla hrála celý zápas zanďoura a dokázala těžit z našich chyb. Byl to zápas, který jsme měli zase v rukou, ale ze tří čtyř stoprocentních šancí nedokážeme skórovat.

Je to aktuálně hlavní problém vašeho týmu?

Určitě. Je to naše nemoc, na gól se strašně nadřeme, je to křečovité a už se bojíme proměňovat i stoprocentní šance. Je pozitivní, že se do nich dostáváme, ale efektivita je bohužel zatím slabá.

Ve fanouškovských diskusích se na tým snáší kritika. Jak ji nesete?

Když se prohraje, je všechno špatně, tak to ve fotbale chodí. Nejvíc mě mrzí, že jsme zklamali skalní fanoušky. Od nich tu kritiku beru, těm na Liberci skutečně záleží. Ale kritika od lidí, kteří ten fotbal ani neviděli, pro mě není žádná kritika.

Jak tým před zápasem na Spartě zvednout?

Na chybách se pracuje, hráči si dobře uvědomují, co nám chybí. Troufnu si tvrdit, že v lize není mužstvo, které by mělo v zápasech tolik šancí jako my. Na trénincích na tom fyzicky i mentálně pracujeme a doufám, že se nám ten psychický blok podaří odstranit.

Je reálné získat body zrovna na Spartě?

Jsme na to připraveni, i když to bude těžký zápas před velkou návštěvou.

Jste jako trenér před podobným zápasem ve stresu?

Vůbec ne. Na takové zápasy se těším. A musí to být svátek i pro hráče. Sparta má silné mužstvo a jiné možnosti než my. Její herní projev trochu skřípal, ale postupně se zlepšuje. Očekává se od ní, že bude na čele tabulky, a tak bude pod tlakem stejně jako my. Doufám, že si to na Letné užijeme a že budeme bodovat.

Ve vašem týmu se zabydluje ofenzivní hráč Rolando Aarons zapůjčený z Newcastlu. Může vám pomoct?

Určitě. Je to dynamický hráč, který může hrát na kraji i pod hrotem, má kvalitní driblink a dobré zakončení. I když na Dukle měl taky jasnou šanci, kterou nedal. Ale doufám, že nám oživí ofenzivu a ukáže profesionalitu, kterou si přinesl z Newcastlu.

Jak hodnotíte liberecký podzim po osmi ligových kolech?

Bodově je to velmi průměrné. Měli jsme mít o šest bodů víc, ale chybami jsme o ně přišli. Jedině s Bohemians jsme doma neměli navrch, v jiných zápasech jsme mohli vyhrát. Fotbal vás ale potrestá za drobnosti... Chceme dál hrát agresivní ofenzivní fotbal a doufám, že ve zbytku sezony začneme proměňovat šance, abychom se dotáhli na špičku ligy. A hlavně si chceme napravit reputaci u našich fanoušků, kterou jsme si minule na Dukle pokazili.