Trpišovský a spol. se vracejí do Liberce. Kamarádství jde stranou

Na podzim dokázal Liberec favorizovanou Slavii na jejím hřišti zaskočit. Vyhrál 2:1 a střelec vítězného gólu Miloš Bosančič šel slavit svou penaltovou trefu před domácí kotel.

Liberec - Slavia Online přenos sledujte od 18 hodin

„Asi to nebyl úplně dobrý nápad, ale přežil jsem. Doufám, že vyhrajeme i doma, ale kdybych dal Slavii gól i teď U Nisy, tak už takovou oslavu neudělám,“ přiznal Bosančič.

Pro slávistického kouče Jindřicha Trpišovského to bude návrat do dobře známých míst. V Liberci dostal poprvé šanci v prvoligovém fotbale a dvakrát se mu podařilo dovést Slovan do základní části Evropské ligy. V zimě však s celým realizačním týmem odešel do Slavie.

Hecovačka proběhne Kamarádství musí jít stranou, na trávníku to bude řež! Fotbalové týmy Liberce a Slavie jsou propojené řadou přátelských i kolegiálních vztahů. Vždyť od Nisy do Edenu přes zimu prchl celý realizační tým včetně dvou klíčových hráčů a sportovního ředitele Jana Nezmara. „Jsme v kontaktu, někdy si zavoláme nebo si pošleme zprávu. Navzájem si fandíme,“ popisuje asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák. „Ale teď se od toho musíme oprostit. Je to pro nás opravdu důležitý zápas,“ dodává Holeňák. Jeho slova dokládá i fakt, že liberečtí trenéři měli před nedělní bitvou pohovor s majitelem klubu. Jeho obsah by se dal shrnout slovy: Zapomeňte na kamarádství, teď jsme soupeři. Význam zápasu v tabulce pátého Liberce s druhou Slavií je velký, na stadionu U Nisy se čeká nejvyšší jarní návštěva. Všichni jsou na nohou. „Diváci se těší stejně jako my. Jak říkával Honza Koller: Bude to vyšperkovaný,“ řekl liberecký asistent. „Hrozně se těšíme, i když Slavia je favorit. Je v nás touha napravit poslední nepovedené výsledky. Chceme vrátit fanouškům dobrou náladu dobrou hrou a vítězstvím.“ Slavia je podle Holeňáka týmem, který neválcuje soupeře jednoznačně výkonem, výsledkově však ano. „První poločasy jsou vyrovnané, ve druhé se Slavii daří strhnout utkání na svou stranu,“ všiml si asistent kouče Holoubka. „To je přesně náš opak v poslední době. Musíme se v tom zlepšit. Abychom se přiblížili pohárovým příčkám, povinnost nám velí zvítězit, i když nás čeká těžký soupeř.“ Pro Miroslava Holeňáka bude zápas se Slavií pikantní i proto, že kromě Liberce v minulosti hrával i za tým z Edenu. Proti Slavii se nyní postaví poprvé coby asistent u libereckého A-týmu. I když se zvláštní příchuť bitvy se Slavií snaží příliš nevnímat, přesto se v týdnu chystal na své bývalé parťáky a dnes už soupeře něco vymyslet. „Nějaká hecovačka proběhne. Mám něco připraveného, ale nebudu to prozrazovat dopředu.“

V neděli do Liberce přijede poprvé jako soupeř. „Upřímně nevím, co od toho čekat. V Liberci znám každý kámen, každé místo na stadionu, všechny lidi, hlavně před zápasem to bude zvláštní, ale jakmile rozhodčí pískne do píšťalky, bude to zase válka o tři body a člověk zapomene,“ řekl Trpišovský. „Určitě tam budeme chtít vyhrát, i když vím, jak to bude složité. Za dva a půl roku, co jsem tam byl, jsme prohráli domácí ligový zápas jen třikrát.“

Zatímco Slavia je stále ve hře o titul, Liberec je ve hře o evropské poháry. A to přesto, že poslední dva zápasy prohrál: doma s Teplicemi a na Dukle. „Musíme hlavně zlepšit produktivitu, šance si vytváříme, ale s proměňováním máme problém. Věřím, že se to proti Slavii změní,“ řekl liberecký asistent Miroslav Holeňák. „Motivaci máme všichni obrovskou a výsledek nám hodně napoví, jakou roli budeme hrát v boji o Evropu.“

Slavii se v poslední době skvěle rozehrál slovenský záložník Stoch, který dal v posledním ligovém zápase Karviné dva góly a trefil se i v semifinále poháru proti Boleslavi. „Slavia se sice vrátila do boje o mistrovský titul, ale také hraje na jaře tak nějak střídavě jako my. Oba týmy musí vyhrát. Myslím, že to bude super zápas pro diváky, prostě válka devadesát minut,“ míní záložník Miloš Bosančič.

Liberecký klub očekává velký nápor slávistických fanoušků. Po dohodě s policií proto rozhodl, že domácí příznivci budou na stadion přicházet i odcházet pouze hlavním vchodem, tedy od Dopravního hřiště. Vchod od Energomontáží bude vyhrazen pro příznivce hostů. „Nechtěli jsme, aby se oba tábory mísily,“ vysvětlil mluvčí klubu Tomáš Čarnogurský.