Úvod jako z hororu, liberečtí fotbalisté však i v deseti Slavii trápili

Liberecký obránce Jan Mikula prožil den hrůzy. Právě po jeho faulu kopali slávisté hned zkraje utkání trestný kop z hranice šestnáctky a šutér Stoch se parádním dloubáčkem trefil přesně k tyči - 0:1.

To však nebylo vše. Ve 12. minutě neudržel brankář Kolář trestný kop Potočného, srazil se s dobíhajícím Mikulou, jenž po druhé žluté kartě musel předčasně do kabin.

Liberec se nesložil, bojoval, navíc ho držel brankář Nguyen, dvakrát pomohlo i břevno. V závěru zápasu se oslabený, ale srdnatý tým hnal za vyrovnáním, Breiteho střela však letěla těsně kolem tyče a Koscelníkův průnik do vápna zastavený Bořilem neposoudil rozhodčí k velké nelibosti diváků i libereckých hráčů jako penaltový.

„Trochu mě trápí některé momenty v zápase, které ovlivnily výsledek,“ řekl liberecký trenér Zsolt Hornyák. „Díval jsem se na video a vyloučení Mikuly bylo podle mě přísné. Jednoznačně nešel do souboje s úmyslem zranit brankáře, ale byl tam dotlačený obráncem.“

Dalším sporným momentem v duelu, který sledovalo bezmála devět tisíc diváků, byla podle domácího kouče neodpískaná penalta za zákrok na Koscelníka v závěru. „Ptal jsem se Koscelníka, a ten řekl, že mu hráč brnkl o nohy, a proto spadl. Vím, že by mi nelhal, jeho názor mi stačí.“

Hornyák vyzdvihl bojovou morálku svého týmu. „Výsledek je pro mě obrovským zklamáním, ale potvrdilo se, že máme charakterově dobré hráče, klobouk dolů před celým týmem. Třeba Potočný, kterého někteří kritizují, hrál druhý poločas se třemi stehy v noze, ale vystřídat nechtěl,“ uvedl Hornyák. „Červená karta ukázala, jaká je v mužstvu vnitřní síla. Bylo nás o jednoho míň, přesto jsme nebyli o nic slabším mužstvem. O vlásek nám unikla remíza, kterou bychom si za bojovnost zasloužili.“

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský hodnotil kladně jen bodový zisk, hru svého týmu nechválil. „Tady v Liberci to vždy stojí hodně sil i koncentrace a pro nás jsou to do tabulky strašně cenné body,“ řekl Trpišovský, který ještě před rokem vedl Liberec, takže zápas U Nisy pro něj měl mimořádný náboj.

„To je však z pozitivního hodnocení skoro vše. V úvodu se mi naše hra velmi líbila, ale paradoxně od chvíle, kdy domácí šli do deseti, se náš výkon postupně zhoršoval. Místo abychom přidali druhý gól a uklidnili se, byly to nervy až do konce. Domácí vydrželi běhat do poslední minuty a ze zápasu se v podstatě stal boj muže proti muži,“ zhodnotil Trpišovský, jehož Slavia se vrátila do čela tabulky o dva body před Plzeň.

V dalším ligovém kole čeká Liberec další velká bitva: derby v Jablonci. „Doufám, že se ze zápasu se Slavií poučíme a pojedeme si do Jablonce pro plný bodový zisk,“ přeje si liberecký trenér Hornyák.