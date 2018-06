Liberecký šéf Kleibl: Představíme nového kouče i sportovního ředitele

Start letní přípravy se neúprosně blíží, a fotbalový Liberec je stále bez trenéra. To by se však mělo velice rychle změnit. „Jednání jsou ve finální fázi a v nejbližších dnech nového trenéra představíme,“ uvedl ředitel klubu Libor Kleibl. Jméno nového kouče nepotvrdil, písemně však odpověděl na několik otázek MF DNES.

Bývalý trenér Holoubek při odchodu z Liberce řekl, že šesté místo bylo pro tým v současné podobě maximem. Souhlasíte?

Nesouhlasím. Možná před zahájením sezony si to někdo mohl myslet, ale vývoj nejen v průběhu podzimu, ale i během první poloviny jarní části ukázal, že jsme mohli dosáhnout na lepší umístění.

Holoubek dostal prostor půl roku. Neměl dostat na práci víc? A co bylo hlavním impulzem k jeho výpovědi?

Odpověď zkuste hledat ve Vaší předchozí otázce.

Jak si vysvětlujete, že tým po dobrém rozjezdu jara upadl do krize?

Možná to bylo dáno psychologickými faktory – motivací a nedostatečnou vírou ve vlastní schopnosti.

Jak daleko jste s jednáním o novém trenérovi? A můžete komentovat jména, která se objevila v médiích - Látal, Hornyák?

Jednání jsou ve finální fázi a v nejbližších dnech nového trenéra představíme.

Libor Kleibl

Půl roku je Liberec bez sportovního ředitele. Stane se jím nyní Zdeněk Koukal, o němž se hovoří?

Dovolím si jednu poznámku: Liberec byl v minulosti bez sportovního ředitele několik let. Po podzimním odchodu Jana Nezmara nebylo snadné k tehdejšímu trenérskému týmu vedenému Jindřichem Trpišovským najít okamžitě takového sportovního ředitele, aby spolupráce s trenérem ihned fungovala na stejné úrovni. Poté, co za sportovním ředitelem odešel ke konkurenci i celý realizační tým, jsme museli především narychlo vyřešit jeho složení. Nebylo nutné v zimě hledání sportovního ředitele uspěchat. Teď se to změní, nového sportovního ředitele představíme ve středu.

Kolik hráčů z jarního týmu v Liberci zbude?

Třem hráčům končí hostování a třem hráčům končí smlouvy. Kdo z nich zůstane, bude ještě předmětem jednání už za účasti nového sportovního vedení.

Je už jisté, že kapitán Coufal míří do Sparty? A že by za něj kromě financí měl přijít zpátky stoper Hovorka?

Vláďa Coufal podával dlouhodobě výborné výkony, je o něho zájem a on sám projevil přání přestoupit. Kam přestoupí a kdo by mohl být jeho případnou náhradou, je zatím předčasné komentovat.

Jaké ambice bude mít Liberec v další sezoně?

Odpovídat na tuto otázku je ještě předčasné. Zatím neznáme vlastní sílu, kterou uvidíme až po letní přípravě, ani sílu soupeřů.