Liberecký Pulkrab: Klíčové bude, abychom konečně dali první gól my

„Proti Boleslavi ani Karviné, která byla rozjetá, jsme doma až takoví favoriti nebyli, proti Brnu už se ale od nás teď taková role asi čeká. Pro nás bude klíčové, abychom konečně dokázali dát první gól my, dovést zápas v klidu k vítězství a ne jenom dotahovat,“ velí liberecký útočník a aktuální tahoun týmu Matěj Pulkrab, který vstřelil v posledních třech zápasech čtyři góly.

„Doma jsme měli porazit Karvinou, ale zase asi nikdo nečekal, že budeme bodovat v Plzni, kde se klidně dalo i vyhrát. Bodů jsme mohli mít víc, ale musíme být pokorní a snažit se být na tom pohárovém čtvrtém místě.“

Liberečtí věří i proti Brnu v sílu domácího prostředí U Nisy, kde prohráli jediný z posledních 22 ligových zápasů.

„Fotbalisté Brna mají zatím na jaře takové nevyzpytatelné výsledky a určitě umějí být nebezpeční. Naposledy prohráli doma nula tři s Boleslaví, to budou u nás chtít napravit a navázat na remízu a dobrý výkon v zápase na Spartě. To by pro nás mělo být varování,“ tvrdí asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

„Nám se podařilo po slušném výkonu uhrát bod v Plzni, ale teď hrajeme doma a po předchozí domácí remíze s Karvinou už bychom chtěli zase konečně vyhrát, protože se na nás v tabulce dotahuje Jablonec. Nesmíme proti Brnu dopustit žádné překvapení.“

Do liberecké stoperské dvojice by se dnes měl vrátit Karafiát, jenž v Plzni ještě nebyl po nemoci úplně fit, nadále ale chybí zranění Graiciar s Hybšem, připravený ještě není ani doléčující se záložník Pilař, zimní posila z Plzně.

Trenér Brna Pivarník vyhrál v roce 2012 jako kouč Olomouce na libereckém stadionu U Nisy nad Slovanem Superpohár a v bodový zisk věří i v dnešním duelu.

„Naposledy Liberec odehrál výborný zápas v Plzni, dal dva góly venku, což je pro něj určitě pozitivní, ale my jsme minule prohráli doma vysoko s Mladou Boleslaví, takže máme samozřejmě velkou motivaci to napravit,“ přeje si Roman Pivarník. „Víme, že nás v Liberci bude čekat velice těžký zápas, ale budeme se snažit, abychom tady byli úspěšní, třeba stejně jako před dvěma týdny na Spartě.“