Liberecké fotbalisty posílí stoper Kačaraba a záložník Oscar

Kačaraba by měl ve čtvrtém týmu prvoligové tabulky hostovat až do června roku 2019 ze Šachtaru Doněck, Oscar přišel z litevského klubu FK Trakai na půlroční hostování s opcí.

Co o posilách soudí nový liberecký trenér David Holoubek?

„Vzhledem k věku ještě nemá tolik zkušeností, ale určitě má velký potenciál. Pokud se nám ho podaří dobře připravit na ligu, tak by to mohl být zajímavý hráč. Mezi jeho silné stránky patří hra hlavou a rychlost,“ řekl o Kačarabovi.

Ten má bohaté zkušenosti z ukrajinských mládežnických reprezentací a naposledy hostoval v FK Zirka Kropyvnyckyj. Na soustředění na Kypru odehrál v posledních dvou utkáních, v nichž Slovan porazil 2:1 Partizan Bělehrad a 3:2 FK Ufa, po boku dalších dvou noviců Vukliševiče a Köstla vždy celých devadesát minut.

Tito tři noví mladí stopeři by se měli ve spolupráci s Karafiátem pokusit zacelit mezeru po zkušenému stoperovi Kúdelovi, jehož v lednu koupila z Liberce pražská Slavia.

A Oscar? „Je to velmi talentovaný a perspektivní mladý hráč, který se nám líbil hned od začátku, a to jak v zápasech, tak v trénincích. Má nadstandardní první dotyk, umí dát finální přihrávku. Na svůj věk je to pro Slovan určitě velmi zajímavý hráč. Navíc se zatím jeví dobře i povahově, je to skromný kluk, který se chce dál posouvat,“ řekl Holoubek.

Fotbalista s občanským jménem Murphy Dorley, jenž má na kontě sedm startů za liberijský národní A-tým, je použitelný na více postech.

„Může nastupovat i jako útočník nebo krajní záložník, takže dalším plusem pro nás trenéry je jeho univerzálnost. Získali jsme ofenzivního univerzála, který by mohl být osvěžením našeho týmu,“ uvedl Holoubek. „Určitě ještě musí zapracovat na síle a zlepšit se v osobních soubojích,“ dodal.