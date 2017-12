Zasloužené vítězství Liberce, uznal olomoucký trenér Plíšek

Liberec nás přehrával, přiznal Kalvach Stačil jeden zápas a aura neporazitelného nováčka z Olomouce se rozplynula. V Liberci Sigma prohrála 0:1 a vyklidila druhé místo. Ještě víc však sigmáky může mrzet, jakým způsobem se na severu Čech prezentovali. „Nemůžeme začít hrát, až dostaneme gól,“ štvalo záložníka Lukáše Kalvacha. Proč jste hráli o tolik hůř než proti Spartě?

Liberečtí byli dobře organizovaní, dokázali si pomoct s gólmanem, a tím nás přehrávali. My jsme se vůbec nedostávali do šancí. Soupeř to zvládl lépe, dal gól a my jsme ho nedali. A bohužel jsme prohráli. Zvýšil trenér o přestávce hlas?

Nějaká velká bouřka nebyla. Něco jsme si řekli a chtěli jsme do toho vstoupit lépe, ale bohužel jsme dostali v 56. minutě gól. Moc gólovek jste neměli, čekali jste, že si jich vypracujete víc?

Věděli jsme, že Liberec hraje dobře a doma jsou velmi silní. Škoda, že Plšek neproměnil svou šanci. Jinak nás domácí do ničeho nepouštěli, až v posledních šesti minutách, kdy jsme si gól i zasloužili. Projevila se absence Chorého?

Choras nám hodně pomůže ve chvílích, kdy jsme pod tlakem, a on udrží nakopnuté míče. Asi to bylo cítit. Nějakého útočníka budeme potřebovat, protože když Chorý není, je to znát. Ale nemyslím, že by to kluci nezvládli za něj. Štve vás, že jste propásli možnost přezimovat na druhém místě?

Určitě nás to mrzí, ale zápas jsme nezačali moc dobře, byli jsme zalezlí. Liberec nás na začátku přehrával a my nemůžeme začít hrát, až dostaneme gól. Tak nejde vyhrát. Jinak ovšem myslím, že podzim pro nás byl úspěšný. Nikdo to asi nečekal. Máte za sebou první podzim v nejvyšší soutěži a nechyběl jste ani minutu. Jak ho hodnotíte ze svého pohledu?

Jsem rád, že jsem hrával, a je to pozitivní i tím, že jsme dokázali uhrát hodně bodů, to jsme nikdo nečekali. Do jara budeme chtít jít s tím, že šance na poháry je a budeme se snažit udržet na hoře. Přes zimu je na čem pracovat. Šlápneme do toho a na jaře snad budeme pokračovat v takových výkonech.