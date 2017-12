Liberecké fotbalisty čeká velká bitva s Olomoucí, půjde i o poháry

Tým Olomouce je nejpříjemnějším překvapením podzimní části ligy. Doteď prohrál jediný zápas se suverénní Plzní a díky devíti výhrám a pěti remízám byl po 15. kole na druhém místě tabulky. Před týdnem Olomouc porazila doma pražskou Spartu.

„Olomouc teď jede na vlně euforie a my se budeme snažit ji zastavit. Udělali jsme si hrozně hezký podzim, protože se asi nečekalo, že se budeme prát se Slavií a Spartou o horní příčky,“ řekl asistent libereckého trenéra Jaroslav Köstl.

„Olomouc hraje velmi dobrý fotbal a těží z toho, že základ týmu je už dlouho pohromadě a má kvalitního trenéra. V prvním vzájemném utkání ve druhém kole jsme tam sice neodehráli extra šťastný zápas, nicméně jsme nějaké slabiny odhalili a budeme je chtít využít.“

Liberci může hrát do karet skutečnost, že kvůli čtyřem žlutým nemůže za Olomouc dnes nastoupit nebezpečný útočník Chorý. „Mohla by to pro nás být malá výhoda. Patří ke klíčovým hráčům soupeře, je ohromně silný a není náhoda, že se o něj zajímají přední české kluby,“ řekl Köstl.

Liberecký trenér Jindřich Trpišovský měl po úspěšném podzimu přání rozdat si to v posledním kole s Olomoucí U Nisy v přímém souboji o druhé nebo třetí místo.

Tým z Hané má však nyní na Slovan už pětibodový náskok, takže bez ohledu na výsledek bude přezimovávat v tabulce výš než Liberec. Parta kouče Trpišovského však v případě výhry udrží čtvrté místo před Spartou, což by pro ni byl po letní obnově týmu cenný úspěch.

„Zápas proti Olomouci hodně napoví. Když vyhrajeme, tak se jí před zimou přiblížíme, neztratíme na Slavii a kdo ví, třeba ještě víc odskočíme Spartě,“ řekl záložník Petr Ševčík. Pro něj to dnes bude speciální zápas, protože do Liberce zamířil právě z Olomouce.

U Nisy se každopádně očekává velká fotbalová bitva, která může hrát roli v boji o evropské poháry. Liberec poslední tři domácí zápasy vyhrál, naposledy udolal Ostravu 2:1. Olomouc nedokázala v Liberci zvítězit už od roku 2009. Nyní však má velkou formu: v lize neprohrála už dvanáctkrát za sebou a 202 minut drží čisté konto.

„V Liberci to nemá žádný soupeř jednoduché. Určitě se na nás připraví, myslím, že to bude hodně náročné utkání. Ale pevně věřím, že se s tím vyrovnáme a nějaký bod si odvezeme,“ řekl olomoucký kouč Václav Jílek.