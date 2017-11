Chtěl odejít z fotbalu, ale Slavia to změnila. Jednáme, přiznal Nezmar

Na čtvrtek Slavia svolá tiskovou konferenci, jak napsal na svůj twitterový účet klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

Očekává se, že hlavní téma bude pozice sportovního ředitele, kterou by měl obsadit právě Jan Nezmar.

„V této chvíli je jasné, že po podzimu skončím v Liberci. V následujících dnech by mělo být jasno, co bude dál. Můžu říct, že moji budoucnost s velkou pravděpodobností spojím se Slavií, ale definitivu to nemá,“ oznámil Nezmar na facebookovém profilu Slovanu Liberec.

Slavia sportovního ředitele dlouhodobě nemá, vlastně od příchodu čínských vlastníků na podzim 2015. Jeho roli supluje generální ředitel Martin Krob.

Vedení už dřív říkalo, že na obsazení funkce tolik nespěchá. Hledalo toho správného. Našlo ho v Liberci.

Nezmar, někdejší ligový útočník a střelec, který na sklonku aktivní kariéry hrál stopera, je obdivován za svou práci v Liberci. Každý rok zde musí sestavit nové mužstvo, které v přestupových obdobích pravidelně opouštějí opory. V kombinaci s odloženými zkušenými hráči a nadějnými mladíky se mu to daří. I proto nabídka ze Slavie.

Nezmar pochází ze Slezska, v Liberci je od roku 2000. Po čtyřech letech zamířil do tehdejšího Synotu Staré Město, poté byl dva roky v Ružomberoku a v létě 2007 se do Liberce vrátil.

Získal s ním dva ligové tituly, první v roce 2002 a druhý po deseti letech. Právě po podzimu 2012 aktivní kariéru ukončil a přesunul se do managmentu klubu. Je inženýrem ekonomie.

Jako sportovní ředitel dokončuje ve Slovanu pátý rok. „Od léta jsme s majitelem klubu (Ludvíkem Karlem) řešili, co dál. V průběhu podzimu jsem se definitivně rozhodl, že je čas na změnu,“ prohlásil Nezmar.

„Můžu prozradit, že jsem se dohodl na práci mimo fotbalové prostředí. Je tak specifické, že jsem cítil, že je správné ho opustit. Byl jsem rozhodnutý své kroky směřovat jinam, ale nabídka ze Slavie tu situaci zkomplikovala, velmi mě oslovila,“ podotkl čtyřicetiletý funkcionář.

Teď už záleží na tom, jestli s vedením Slavie najde společnou řeč při vyjednávání podmínek pro svou práci jako je vymezení kompetencí a pravomocí. Ve čtvrtek by mělo být jasno.