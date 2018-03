Liberec opět doma. V mrazu vyzve Karvinou, která chce další body

Čtvrtý tým tabulky je v utkání s desátou Karvinou jasným favoritem, ale soupeř přijede nabuzený dvěma jarními výhrami a posunem v tabulce vzhůru. „Karviná začala jaro výborně dvěma výhrami se skóre pět nula. Byl jsem jako pozorovatel na jejím domácím utkání se Zlínem a výhra čtyři nula zcela odpovídala průběhu hry,“ řekl liberecký asistent Marek Čech.

ON-LINE Liberec vs. Karviná od 15 hodin

„Hrajeme podruhé za sebou doma a chceme jednoznačně stejně jako s Boleslaví vyhrát. Domácí prostředí U Nisy nám velí hrát útočně a pokoušet se co nejvíc o střelbu, protože tenhle terén je pro brankáře hodně nepříjemný.“

Liberecký brankář Václav Hladký si bude dávat dobrý pozor na karvinského útočníka Wágnera, na kterého má nepříjemnou vzpomínku. „Při mém prvním startu v první lize v květnu 2013, kdy jsem poprvé chytal za Brno, mi totiž tehdy Tomáš Wágner jako hráč Příbrami dal vůbec první gól, který jsem v nejvyšší soutěži dostal. Tak doufám, že teď se proti mně neprosadí,“ řekl Hladký.

Minulý týden se U Nisy proti Boleslavi hrálo na tvrdém terénu za extrémního mrazu, dokonce i sněžilo. Rozhodčí uznal terén za způsobilý až chvíli před utkáním. V sobotu v době zápasu už by podmínky tak drsné být neměly, předpovědi hovoří o minus dvou stupních. „Doma jsme silní a chceme to před našimi věrnými fanoušky, kteří nám fandí i ve velké zimě, potvrdit vítězstvím,“ říká liberecký gólman Václav Hladký.

Karvinští se na Liberec připravovali i v hale

Šest bodů a skóre 5:0. Povzbuzeni výborným vstupem do sezony jdou fotbalisté MFK Karviná do utkání s Libercem. „Ty dvě dosavadní výhry nám mohou pomoci, ale nesmíme se uspokojit,“ upozornil karvinský trenér Josef Mucha. „Máme však natolik zkušené a chytré mužstvo, že nějaké polevení nehrozí. Sebevědomí máme, takže se pokusíme přivézt z Liberce nějaký bodík.“

Záložník Jan Kalabiška potvrdil, že nálada v týmu je výborná. „Ale na trénincích jezdíme pořád stejně, furt nadáváme, kopeme se, jako bychom prohrávali. Je však fakt, že na tréninky se nám teď chodí lépe,“ řekl Kalabiška.

„Víc si věříme i při hře jeden na jednoho, nebojíme se udělat nějakou narážečku,“ řekl středopolař Marek Janečka.

Boj o záchranu je však podle něj hlavně o hlavě. „A o bojovnosti. My tu nejsme nějací excelentní fotbalisti, co budou hrát tiki taka, my musíme bojovat. Od toho se musíme odrážet.“

A také je to o tom, že Karvinští začali střílet góly. Proti Zlínu (4:0) se trefil i Janečka, poprvé v sezoně. „U mě o góly nejde,“ prohlásil Marek Janečka. „Minulou sezonu jsem vstřelil čtyři, což bylo nad plán. Nikdy jsem nebyl gólový hráč. Raději na něj nahraju nebo někde vybojuji míč a my z toho dáme gól.“

V této sezoně Karvinští podlehli Liberci dvakrát, v lize doma 0:1, v poháru na jeho půdě 3:5 v prodloužení. Tam se dvakrát trefil Kalabiška.

„Mohl bych na to navázat,“ usmál se záložník. „Byl to pohárový zápas, sestavy byly protočené, ale my jsme s nimi sehráli dobré utkání i doma v lize. Byli jsme lepší, ale spoustu šancí jsme nevyužili.“

Podle Muchy byly oba předešlé duely naprosto vyrovnané. „Jen výsledkově nám Liberec nesedí, ale třeba to teď zlomíme. Každý souboj s Libercem je těžký, je to velmi dobré, běhavé mužstvo.“

Kromě záložníka Jana Šislera, jenž má trest kvůli žlutým kartám, nebude moci dnes hrát ani Radek Voltr, který je v Karviné do konce sezony na hostování právě z Liberce.

Karvinští museli v týdnu přizpůsobit přípravu velkým mrazům. „Třeba ve středu jsme byli dopoledne v posilovně a odpoledne na kryté umělé trávě,“ řekl Mucha. „Teď jsme se už dostali i na hlavní hřiště, které je při vytápění ve výborném stavu.“

Běhat v mrazu není podle Kalabišky nic příjemného. „Hůř se dýchá a všechno na těle mrzne.“