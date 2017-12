Trpišovský o trenérském údělu: Náš život je jako jízda na tygrovi

„Já jsem v lize dva a půl roku a předtím jsem neměl velké trenérské jméno ani velkou hráčskou minulost. Tyhle věci jsou pro mě pořád z říše snů, vždyť jsem ještě před čtyřmi lety trénoval v divizi,“ říká 41letý fotbalový odborník, který na podzim dovedl Slovan Liberec na čtvrté místo tabulky a v minulých dvou sezonách s ním hrál Evropskou ligu.

Po posledním zápase podzimu jste potvrdil, navzdory nabídkám ze zahraničí, že hlavně kvůli rodině zůstanete v Česku. Ale neřekl jste, jestli to bude v Liberci. Jak to tedy vypadá?

Zatím pořád stejně. Se Slovanem mám smlouvu do léta. S vedením klubu jsme se domluvili, že teď si týden odpočineme a pak se sejdeme a budeme jednat. Liberec mi přirostl k srdci, mám to tady rád a vedení už nakouslo zájem o prodloužení mé smlouvy, takže uvidíme. V tuto chvíli to beru tak, že ve Slovanu určitě pokračuju.

Ale stoprocentní to zatím není?

Sto procent ve fotbale není nikdy. My trenéři víme, že náš život je jako jízda na tygrovi. Ale mužstvo je výborně složené, dobře natrénované, daří se nám a v Liberci si užívám každý den.

Klub však opustil sportovní ředitel Jan Nezmar, váš blízký spolupracovník, který už se ujal své role ve Slavii. Jak moc vás to ovlivňuje?

Mě osobně to hodně zasáhlo. Mám k němu blízko, byl to on, kdo mě do Liberce přivedl. Fungování klubu bez Honzy Nezmara jsem zatím ani nezažil. I kvůli jeho odchodu pro mě byl podzim hodně náročný. Na konci už jsem byl ze všeho hodně unavený, ale myslím, že to teď během volna určitě opadne.

Ve Slavii se teď řeší i budoucnost kouče Šilhavého. V případě jeho konce by se logicky nabízelo, že nabídku od nynějšího slávistického sportovního ředitele Nezmara dostanete vy...

Já se tyhle spekulace snažím moc nesledovat. V Liberci jsem spokojený. Trenérský tým ve Slavii odvedl skvělou práci, získal titul a Jarda Šilhavý je výborný člověk. Nechci se tím zabývat.

Umíte si ale představit, že teď budete v Liberci fungovat bez sportovního šéfa Nezmara?

Je to velký zásah, ale majitel klubu (Ludvík Karl) vždycky říká, že Slovan byl, je a bude. To je pravda, i když já tvrdím, že Honza Nezmar je nejhůř nahraditelný ze všech lidí v klubu, protože rozsah jeho práce byl obrovský od A-týmu až po akademii a další věci. Ale to už je pryč. Klub musí najít cestu dál.

Vloni se o vás vážně zajímala Sparta, letos se přidaly i kluby ze zahraničí, teď se mluví o Slavii. Nerozptylovalo vás to v rozehrané sezoně od práce?

Je to samozřejmě hrozná pocta, pokud o vás velké kluby projeví zájem. Já jsem v lize dva a půl roku a předtím jsem neměl velké trenérské jméno ani velkou hráčskou minulost. Tyhle věci jsou pro mě pořád z říše snů, vždyť jsem ještě před čtyřmi lety trénoval v divizi. Ale na druhou stranu máte pravdu v tom, že v sezoně nad takovou nabídkou začnete přemýšlet a má to dopad nejen na vás, ale i na ostatní lidi v klubu. Jednání se Spartou se podepsala na loňském podzimu. Když se letos začalo psát, že možná odejde Honza Nezmar, tak to měli samozřejmě hráči v hlavách. Takové věci jsou rušivý element.

Liberec přezimuje na čtvrtém místě ligy. Je to víc, než jste čekal?

Přiznám se, že ano. V létě nás zasáhla vlna odchodů zkušených hráčů, jako byli Baroš, Dúbravka, Ekpai nebo Vůch, a přicházeli naopak většinou ti mladší, takže to na začátku bylo takové syrové. Vzpomínám si na generálku v Cottbusu s týmem čtvrté německé ligy, kde jsme sice vyhráli 1:0, ale celý zápas jsme byli horší. Čtvrté místo a třicet bodů, to jsem opravdu nečekal.

Dá se vypíchnout nějaký faktor hry, který byl vaší největší zbraní?

Zmínil bych asi naši obrannou čtyřku, která jediná zůstala z jara. Spoléhali jsme se na sehranost stoperské dvojice Ondrů Kúdely a Karafiáta, na kterých to máme hodně založené. A u ostatních hráčů, jako byli Kerbr, Coufal, Kulhánek nebo Potočný, šel výkon o desítky procent nahoru. To byl základ úspěchu.

Po domácí výhře nad Olomoucí jste řekl, že vás čeká ještě jeden těžký zápas, a to jednání s představenstvem klubu. Jak to dopadlo?

Byl to jeden z těch lehčích zápasů. Šlo o hodnocení z úst představenstva a majitele klubu, které tentokrát bylo veskrze pozitivní. V mé první sezoně v Liberci jsme byli po mimořádně úspěšném podzimu na 27 bodech, dneska jich máme 30. Ten společný oběd měl i nostalgický nádech, protože to bylo zároveň loučení s Honzou Nezmarem.

V Liberci je zvykem, že se tým každého půl roku hodně mění. Jaká bude z tohoto pohledu letošní zima?

Kdyby co půl roku nedošlo k průvanu, tak bych měl snad pocit, že něco není v pořádku. Co jsem v Liberci, každou přípravu nás v zimě opustili dva reprezentanti - první rok Pavelka se Šuralem, druhý Pokorný se Sýkorou. Troufnu si však říct, že teď by měl být průvan v kádru nejmenší za celou moji éru. Tím, že jsme byli na podzim úspěšní, je samozřejmě zájem o naše hráče. Ale s vedením klubu jsme se shodli na tom, že tým bojuje o poháry, a tak by měl být uvolněn jeden nebo maximálně dva hráči, a to jen v případě opravdu mimořádné nabídky především ze zahraničí.

Nejblíž k odchodu má kapitán Coufal?

Určitě ano. Vláďa měl skvělý podzim, nakoukl i do reprezentace. Opakovaně se na něj tady byl dívat jeden turecký klub, na poslední zápas dokonce dorazil trenér osobně, což značí, že zájem bude velký.

Liberec i přes průběžné odchody hráčů pravidelně hraje o čelo ligy, hraje evropské poháry a aktuálně je v tabulce výš než bohatá Sparta plná cizinců. Máte nějaký recept na to, jak tým znovu a znovu budovat od začátku?

Já mám velkou výhodu, že jsem dvacet let trénoval mládež. Většinou jsem vedl dorost, kdy vám pak celý ročník odejde do mužů a vy musíte skládat tým znova. Liberec s tím má navíc velké zkušenosti a skládání kádru se tady děje opakovaně. Velká výhoda je, že já jako trenér mám absolutní právo veta, kdo v tom kádru bude. Nikdy tam není hráč, se kterým bych nesouhlasil a který by se nehodil do našeho systému.

Má Liberec na to, aby se udržel v boji o evropské poháry i na jaře?

Záleží na tom, jak budou vypadat kolonky příchodů a odchodů. Pokud skutečně odejdou maximálně dva hráči a povede se naopak přivést aspoň jednoho, který bude schopný se okamžitě zařadit do základní sestavy, tak je boj o Evropu reálný. Potřebovali bychom hlavně hráče, který by přinesl větší produktivitu a za půl sezony se dostal na osm deset bodů.

Jak bude vypadat zimní příprava Liberce?

Hodně podobně jako vloni, kdy se nám model dvou zahraničních soustředění vyplatil, protože tréninkové plochy se v zimě v Liberci shánějí špatně. Třetího ledna začneme tréninkem v domácích podmínkách, pak se přesuneme na testy do Prahy a hned další den cestujeme na kondiční soustředění na Kypr na stejné místo, jako jsme byli vloni. Na Kypru absolvujeme celou hrubou přípravu. Pak se vracíme na desetidenní meziblok do Liberce, jehož součástí je start v Tipsport lize a pak odlétáme znovu na Kypr, tentokrát na dvanáct dní, kde kromě herního kempu stihneme čtyři utkání.