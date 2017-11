Trenér Trpišovský má nabídku ze zahraničí. Opustí fotbalisty Liberce?

Liberec se valnou část zápasu 14. kola ligy herně trápil. Měl sice bleskový úvod a gólem Breiteho šel do vedení, hosté však brzy vyrovnali a pak na hřišti dokonce vládli. Domácí tým vysvobodil dvacet minut před koncem vítězným gólem Voltr.

„Trápili jsme se, výkon nebyl dobrý. Jsem rád, že jsme zápas nakonec zvládli. Po výpadku v Jihlavě ztratit ještě doma by už bylo složité,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Na výkonu hráčů se zřejmě podepsal i odchod sportovního šéfa Nezmara, jak připouští i Trpišovský. „Bylo by smutné, kdyby to vliv na hráče nemělo, vždyť Honza je takový náš fotbalový táta. Všechny nás sem přivedl, každý den je v kabině a vždycky za námi stál a stojí,“ uvedl trenér Slovanu.

„Děláme všechno pro to, abychom to vytěsnili. Vím, jak nás rozklížilo, když se vloni spekulovalo o mém odchodu. Ale někde v hlavě pořád máte, že ta spolupráce už nebude.“

Když se hráči v úterý dozvěděli, že Nezmarův odchod už je definitivní, vzali si na trénink černé pásky. Byl to nápad obránce Karafiáta, šlo prý o nadsázku. „Já jsem takový vtipálek,“ culil se Karafiát po vítězství nad Ostravou, k němuž přispěl krásnou přihrávkou na vítězný gól. „Odchod Honzy Nezmara je velkou ztrátou, ale museli jsme se soustředit na zápas. Jsme smutní, ale nic s tím neuděláme. Pro Slovan je to každopádně škoda.“

Autor prvního libereckého gólu Radim Breite chápe, že nabídka ze Slavie se Nezmarovi těžko odmítala. „Ale liberecký fotbal tím neskončí, jedeme dál. Všichni Honzovi přejeme jen štěstí, ale musíme fungovat, i když tady nebude,“ prohlásil Breite.

Nezmarův odchod však nemusí být jedinou změnou, která Liberec po podzimu postihne. Vzhledem k tomu, že se týmu na podzim daří, je velký zájem i o hráče.

„Na zápase s Ostravou bylo deset scoutů z Německa, Španělska nebo Turecka. Spekuluje se o odchodu Coufala i o dalších pěti šesti hráčích. Ale my jsme na podobné věci zvyklí, takže nás až tak moc nezasahují,“ tvrdí trenér Trpišovský.

Ve hře je však i možný odchod jeho samotného. Už vloni se o něj intenzivně zajímala Sparta, nyní by se logicky nabízela možnost angažmá ve Slavii, kam odchází sportovní ředitel Nezmar. Deník Sport však přišel s překvapivou informací, že Trpišovský může zamířit do Rijeky, což ovšem vedení chorvatského mistra kategoricky popřelo.

„Vůbec se to nezakládá na pravdě. O našem klubu se šíří moře lživých informací, ale tahle překonala všechny ostatní,“ řekl zástupce sportovního ředitele Ivan Mance pro Radio Rijeka.

Sám Trpišovský popřel, že by jednal s kterýmkoli českým klubem, ale zájem z ciziny potvrdil. „Jeden zahraniční klub mě kontaktoval už před rokem a teď znova. Jsme ale domluvení, že se to v rozehrané sezoně nedostane na veřejnost. Co bude potom, se uvidí,“ prohlásil. „Platí ale to, co už jsem řekl dřív: v Liberci mám platnou smlouvu a jsem tady hrozně rád.“

Teď je pro čtvrtý tým ligové tabulky zásadní získat do konce podzimu co nejvíc bodů, aby na jaře mohl po roční odmlce znovu zabojovat o Evropskou ligu. „Pro Liberec je životně důležité o Evropu znovu hrát. Odchod Honzy Nemara je rána pro všechny, ale my teď nesmíme plivnout na to, co jsme tady od léta dokázali,“ uvědomuje si Jindřich Trpišovský.

Liberci zbývá odehrát zápas na hřišti Bohemians a doma s překvapením podzimu Olomoucí. „Naším přáním je, abychom si to za čtrnáct dní rozdali s Olomoucí o druhé nebo třetí místo tabulky,“ řekl trenér Slovanu.