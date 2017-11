Liberec po úspěšné sérii narazil. Tohle se nesmí stávat, láteřil Coufal

„Každý ví, že hrajeme otevřeně, ale tohle se nesmí stávat,“ láteřil liberecký obránce a kapitán Vladimír Coufal. „Bylo to hrozný. Prohra 3:1, nebál bych se říct, od nefotbalového týmu. Přehráli nás pouze tím, že nakopávali míče dopředu a my jsme si s tím nedokázali poradit.“

Liberec prohrával už v 5. minutě, kdy dostal gól po rohu. Sice brzy dokázal díky Graiciarovi vyrovnat, ale ještě do přestávky po dvou kiksech v obraně inkasoval další dva góly. Po obrátce se sice snažil, ale žádnou ze svých šancí zakončit nedokázal.

„V kabině jsme si o přestávce hlasitěji vyříkali pár věcí. Do druhé půle jsme šli s tím, že brzy snížíme, čímž Jihlava znervózní. To se nestalo a my prohráli,“ konstatoval Coufal.

Liberecký kouč Jindřich Trpišovský uznal, že jeho tým propadl nejen výsledkově, ale i herně. „Do utkání jsme špatně vstoupili a pokračovali v tom po celou dobu. Nezvládli jsme to kvalitativně, mentálně ani běžecky,“ řekl Trpišovský. „Jihlava vyhrála zaslouženě. Byla produktivnější a měla více šancí.“

Trpišovský vzal porážku částečně i na sebe. „Hráči, kteří ve středu v poháru běhali 120 minut, neměli nastoupit. Projevila se na nich únava. Jihlava byla v první hodině zápasu živější, a to nás stálo dobrý výsledek,“ řekl trenér Slovanu.

Fotbalovou ligu teď čeká reprezentační přestávka, po které následují poslední tři kola podzimu. Liberec nejprve přivítá Ostravu, pak hraje na Bohemians a první část sezony zakončí doma s Olomoucí. „Doufáme, že se po pauze vrátíme na vítěznou vlnu a uvidíme, na co to bude stačit. Jestli na Evropu, umístění v horní polovině tabulky, nebo klidný střed,“ řekl kapitán Coufal.