Generálka Liberce: dva vlastní a Oscarova lahůdka. Zvítězil i Jablonec

Liberečtí trenéři v sobotu představili sestavu, která s velkou pravděpodobností nastoupí za týden v těžké jarní ligové premiéře na hřišti Sparty.

O místo v základu si řekl teprve devatenáctiletý libérijský ofenzivní hráč Oscar, kterého klub v zimě přivedl na hostování z litevského FK Trakai. Odehrál přes hodinu v útoku a blýskl se mimo jiné nádherným volejem z 12 metrů do šibenice, jimž poslal svůj nový tým ve 37. minutě do vedení.

Na postu stopera, uvolněném po odchodu Kúdely do Slavie, se vedle Karafiáta představil ukrajinský obránce Kačaraba, zimní liberecká akvizice ze Šachtaru Doněck.

Utkání bylo kuriózní tím, že dva ze tří gólů byly vlastní. V úvodu druhého poločasu nešťastně srovnal liberecký Kerbr, vítěznou branku hostů vstřelil v 66. minutě olomoucký obránce Surzyn.

„Oscar dal krásný gól, dvě vlastní branky diváci jen tak nevidí, takže to pro ně taky muselo být zajímavé utkání,“ řekl liberecký kouč David Holoubek. „Teď už nás čeká zápas na Spartě, kde to bude hodně složité. Hráči hostující ze Sparty tam nebudou moct nastoupit, takže se nám výběr o dost zužuje.“

Jablonec dal pět gólů

Jako soupeře do generálky před startem jarní části sezony si fotbalisté Jablonce vybrali třetiligové Štěchovice a podle očekávání zvítězili jasně 5:0.

Jablonecký kouč Rada byl spokojený, že jeho tým mohl po návratu ze soustředění v Portugalsku i poslední test odehrát v Nymburku na přírodní trávě, i když terén nebyl ideální.

„Je podstatné, že jsme se na tu trávu opět dostali. Ani tolik nevadilo, že bylo hřiště menší a hrbolatější,“ tvrdil Petr Rada.

Druhý gól dal z penalty útočník Chramosta, jenž do Jablonce přestoupil v pátek z Mladé Boleslavi. Štěchovice mohly po změně stran snížit, ale gólman Hrubý parádně zneškodnil pokutový kop.

„Byly tam věci, na kterých musíme ještě zapracovat. Důležité je, že jsme vstřelili branky, trochu mě jen mrzí, že se nepřidal také Doležal, přál jsem mu to, budeme ale věřit, že si to schovává do ligových zápasů. Vystřídali jsme všechny hráče a teď už najíždíme na týdenní ligový cyklus,“ řekl kouč Rada.